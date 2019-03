Real Madrid-Barça | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

Pour la 2e fois en l'espace de 3 jours, le Real accueille le Barça. Une victoire est impérative pour les Merengue pour continuer à croire au titre.

L'ENJEU DU MATCH ?

Seulement 72 heures après s'être affrontés à Bernabeu pour le compte des demies retour de la Coupe du Roi, le Real Madrid et le Barça se retrouvent ce samedi dans le cadre du championnat. L'enjeu est aussi important puisque selon le résultat final on saura si les Merengue peuvent encore se mêler à la course au titre ou pas. Pour les hommes de Santiago Solari, il s'agira aussi de laver l'affront essuyé mercredi dernier, avec cette sévère défaite concédée (0-3) en dépit d'une prestation relativement honorable.

En Copa, le Real n'a, en effet, pas démérité. A la mi-temps du match en question, personne n'aurait d'ailleurs parié sur une telle issue. Mais, voilà, le réalisme froid des Barcelonais a payé et les Castillans ont peut-être vu leur dernière opportunité de remporter un trophée cette saison s'envoler. Charge à eux de raviver l'espoir en championnat, avant de penser ensuite à la réception de l'Ajax en 8es de finale retour de la Ligue des Champions.

Même un succès ce samedi risque de ne pas être suffisant pour viser le trône national. Cela étant, il mettrait du baume au coeur des Madrilènes et leur permettrait d'aborder les échéances restantes avec plus de sérénité et de confiance. Il sera d'autant plus galvanisant qu'ils n'ont plus battu leur rival historique depuis octobre 2014. Et c'est le seul succès glané en huit derniers Clasicos.

Le Barça, pour sa part, fera assurément tout pour prolonger cette bonne série. Les Catalans, par ailleurs, doivent préserver l'avance se sept points qu'ils ont sur leur premier poursuivant l'Atletico. Et s'ils peuvent enterrer définitivement enterrer leur rival, ils ne s'en priveront pas. Enfin, l'autre enjeu, avec une connotation historique, les Blaugrana égaleront les Merengue au nombre de victoire dans cette affiche s'ils l'emportent ce soir. Pour l'instant, ces derniers mènent 95 victoires à 94 en 241 oppositions.

Match Real Madrid vs Barcelone Date Samedi 2 mars 2019 Horaire 20h45

LA STAT

47 - Marc-André ter Stegen has saved 47 of the last 55 shots on target he has faced for @FCBarcelona (eight goals conceded). Spectacular. pic.twitter.com/c3IEH9iqg4 — OptaJose (@OptaJose) 27 février 2019

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Santiago Solari (entraîneur du Real Madrid): "Nous sommes à nouveau debout et nous avons faim de points. Le calendrier, ou le destin, a voulu qu'on affronte de nouveau le même adversaire. C'est encore le grand clasico du football espagnol. Nous l'abordons avec la même envie et le même état d'esprit que le match précédent (...) Nous devons penser seulement au match qui arrive, au-delà du fait que ce soit le clasico de Liga. Nous devons réduire l'écart au classement et nous avons l'envie d'y parvenir."



Ernesto Valverde (entraîneur du FC Barcelone): "Nous ne pensons pas à ce qu'une nouvelle défaite pourrait supposer pour l'adversaire. Le Real est un rival direct et nous aimerions qu'ils ne gagnent pas. Et une victoire serait pour nous un coup de fouet. Mais n'oublions pas que d'autres équipes sont en course pour le titre, l'Atlético n'est qu'à sept points. La Liga n'est pas jouée, et elle ne sera pas jouée indépendamment du résultat de demain (samedi). (...) Ce sera un match difficile, comme mercredi, et tout peut arriver. Nous essaierons de faire pencher la balance de notre côté mais avoir gagné le premier match ne nous garantit rien pour le second."

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur beIN Sports 1 et en streaming sur la plateforme beIN SPORTS CONNECT FRANCE.

Chaîne TV française Streaming beIN Sports 1 beIN SPORTS CONNECT FRANCE

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Real Madrid Gardiens Navas, Courtois, Altube Défenseurs Carvajal, Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo, Ordiozola, Reguilon, Sergio Ramos Milieux Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio, Ceballos Attaquants Benzema, Vinicius Jr, Lucas Vazquez, Bale

Thibaut Courtois sera de retour dans le onze merengue après avoir laissé sa place à Keylor Navas pour le match de Coupe. Pour les Merengue, la seule absence pour blessure concerne Marcos Llorente, pas encore remis de ses soucis musculaires.

Touché au genou à l'occasion du dernier Clasico, le Français Raphaël Varane était incertain pour le match de ce samedi, mais il devrait finalement pouvoir tenir sa place. Il composera, comme d'habitude, la charnière centrale avec Sergio Ramos.

Santiago Solari devrait procéder à quelques changements par rapport à l'équipe qui avait démarré mercredi. Gareth Bale et Marco Asensio sont pressentis pour retrouver une place dans le onze de départ. Dani Ceballos et Marcelo devraient, également, avoir plus de temps de jeu. Le coach argentin serait prêt à offrir une nouvelle chance à ces deux-là. Et ce au détriment de Kroos et de Reguilon. L'Allemand n'est pas au mieux en ce moment, et les critiques dont il fait objet en ce moment ont de quoi le déstabiliser.

Le onze probable : Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Ceballos, Modric; Bale, Benzema, Vinicius

Poste Barcelone Gardiens Ter Stegen, Inaki Pena, Ezkieta Défenseurs Semedo, Piqué, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba, Murillo, Wagué Milieux Rakitic, Sergi Roberto, Busquets, Vidal, Coutinho, Carles Alena Attaquants Suarez, Messi, Ous. Dembelé, Malcom, Prince Boateng

Du côté de Barcelone, Ernesto Valverde n'a pas de nouvelles défections à déplorer. L'infirmerie commence même à se vider puisqu'ils n'y restent que Cillessen et Vermaelen. Arthur, lui, a récupéré et pourrait même être titularisé dans l'entrejeu.

Remis de sa blessure au genou, celle qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, Samuel Umtiti postule pour une place de titulaire. S'il est aligné, ça sera à la place de son compatriote Clément Lenglet.

Parmi les modifications à prévoir dans le onze, il y a l'incorporation de Philippe Coutinho en lieu et place d'Ousmane Dembelé. Si cela se confirme, ça serait un choix plus pour faire souffler l'international tricolore, vu qu'il a été très sollicité rarement. Et, par ricochet, cela offrirait au Brésilien l'opportunité de se relancer. Hors de question en revanche de laisser Lionel Messi à l'écart. L'Argentin aura à coeur de se racheter après une sortie moyenne lors du match de Coupe, lui qui se loupe rarement deux fois de suite contre les Merengue.

Compo probable : Ter Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Rakitic, Arthur, Busquets; Coutinho, L Suarez, Messi.