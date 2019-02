Real Madrid-Barça | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

Le Real et le Barça s'affrontent ce mercredi soir en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Le bras de fer s'annonce disputé entre les deux rivaux.

L'ENJEU DU MATCH ?

Trois semaines après s'être affrontés à Nou Camp et s'être quittés sur un score de parité, le Real et le Barça se retrouvent ce soir à Santiago Bernabeu. Les deux meilleurs ennemis du football espagnol vont se disputer une place en finale de la Copa Del Rey. Cette compétition n'est plus la plus prestigieuse de toutes, mais les Merengue, tout comme les Blaugrana, en ont fait un objectif à atteindre pour cette deuxième partie de saison et ils ont bien l'intention de parvenir à leurs fins.

Pour le Real, la conquête de la Coupe peut même émerger comme une priorité vu le retard qu'ils ont sur leur ennemi juré en championnat. Et, en Ligue des Champions, ils ont beau être tenants du titre, rien ne garantit qu'ils puissent aller au bout pour la quatrième année de suite. La meilleure façon d'éviter une saison blanche, c'est donc remporter cette épreuve. Une nécessité que Benzema et ses coéquipiers mesurent d'autant plus qu'ils n'ont gagné que deux Copas depuis 1994. C'est trop peu pour un club de ce standing. Et ce n'est pas le jour de repos en moins, par rapport à leur adversaire, qui devraient altérer leurs ambitions. Les propos très conquérants de Vinicius Junior d'avant-match en attestent.

La dynamique du moment des deux équipes penche clairement en faveur des Barcelonais, avec notamment un Messi plus efficace que jamais. Par ailleurs, les champions d'Espagne ont un petit ascendant psychologique vu que leur dernière visite à Bernabeu, en décembre 2017, s'était soldée par un large victoire (3-0). Toutefois, ces données peuvent être contrebalancées avec le fait que le résultat du match aller est favorable aux joueurs de la capitale. Ce mercredi, un nul vierge pourrait suffire au bonheur des Blancos pour passer.

Le Barça a fait de la Ligue des Champions sa priorité cette année. Néanmoins, on peut estimer que les Catalans ne vont pas négliger une compétition, dont ils sont les tenants depuis 2015. À fortiori s'il ne reste que deux matches à disputer. Messi et sa bande feront donc tout pour l'emporter ce soir. Et ça serait, accessoirement, la meilleure manière de préparer le Clasico qui suit en Liga. Les deux équipes étant appelées à se retrouver dès samedi en championnat.

Match Real Madrid vs Barcelone Date Mercredi 27 février 2019 Horaire 21h

LA STAT

0 - Le Real Madrid n’a remporté aucune de ses 4 dernières réceptions de Barcelone en Coupe du Roi 🇪🇸 (3 nuls, 1 défaite), sa dernière victoire remontant aux quarts de finale de l’édition 1969/70 (2-0). Duel. pic.twitter.com/n1VPJBIErx — OptaJean (@OptaJean) February 27, 2019

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Santiago Solari (entraineur du Real Madrid) : "Nous avons bien fait les choses à l'aller (1-1), notamment en fin de seconde période où nous avons eu des occasions de marquer et d'obtenir un résultat encore plus favorable. Mais l'adversaire joue aussi et quand il élève son niveau, le niveau de la compétition s'élève. Nous devons être dans la continuité de tout ce que nous avons fait de bien. [...] Pour aborder la période fin février-début mars avec toutes nos chances dans toutes les compétitions, il faut beaucoup travailler et nous devons maintenir cette tension.

Gerard Piqué (défenseur du Barça) : "Le calendrier est curieux, on trouve ça très amusant. Mais comme nous n'avons pas choisi cette situation, à savoir jouer dans des conditions inégales, nous choisissons de prendre tout cela comme un défi encore plus grand. En championnat, le Real Madrid avait un jour de repos en plus. Nous avons gagné 5-1. On pense d’abord au Clasico de mercredi, en Copa del Rey. Nous voulons jouer la finale, on pensera au championnat après ce match. Nous sommes à un moment clé de la saison et même si on ne pratique pas le meilleur football, on est en vie dans toutes les compétitions. On veut gagner les deux prochains matches contre le Real Madrid".

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur beIN Sports 1 et en streaming sur la plateforme beIN SPORTS CONNECT FRANCE.

Chaîne TV française Streaming beIN Sports 1 beIN SPORTS CONNECT FRANCE

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Real Madrid Gardiens Navas, Courtois, Altube Défenseurs Carvajal, Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo, Ordiozola, Reguilon, Sergio Ramos Milieux Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio, Brahim, Ceballos, Isco Attaquants Mariano, Benzema, Vinicius Jr, Lucas Vazquez, Bale

Pour ce match, le Real Madrid récupère son capitaine et patron de la défense, Sergio Ramos. Ce dernier revient après avoir purgé son match de championnat face à Levante. Il va reprendre sa place derrière, au détriment de Nacho, et cela pourrait être l'unique changement par rapport à l'équipe qui s'était produite dimanche. Vinicius Junior et Lucas Vazquez sont de nouveau pressentis pour accompagner Karim Benzema sur le front de l'attaque.

Isco est opérationnel après s'être remis de son problème au dos. Mais, il est peu probable qu'il soit aligné vu que son différend avec Santiago Solari n'est toujours pas résolu. Par ailleurs, l'on peut penser que Gareth Bale va encore être laissé sur le banc. Le Gallois ne fait rien pour remonter sa cote auprès des socios avec cette regrettable réaction qu'il a eue dimanche à l'encontre d'un coéquipier après un but marqué. Ne serait-ce que pour lui épargner les sifflets, son coach pourrait décider de ne pas le titulariser.

Keylor Navas va assurément être dans le onze de départ, vu qu'il a jusqu'ici disputé tous les matches de Coupe. Enfin, concernant les joueurs absents pour blessure, il n'y a que le jeune Marcos Llorente, victime d'un souci musculaire.

Le onze probable : Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Lucas.

Poste Barcelone Gardiens Ter Stegen, Inaki Pena, Ezkieta Défenseurs Semedo, Piqué, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba, Murillo, Wagué Milieux Rakitic, Sergi Roberto, Busquets, Vidal, Coutinho, Carles Alena Attaquants Suarez, Messi, Ous. Dembelé, Malcom, Prince Boateng

Le Barça possède actuellement plusieurs joueurs à l'infirmerie. Toutefois, aucun des éléments indisponibles n'est un élément cadre de l'équipe. En principe, l'entraineur Ernesto Valverde ne devrait pas trop souffrir des défections de Rafinha, de Cillessen, d'Arthur et de Vermaelen.

Sans sa blessure, Cillessen aurait certainement joué d'entrée sur ce match, vu que c'est le portier désigné pour les matches de la Copa. Etant forfait, Marc André Ter Stegen va préserver sa place et il n'y aura personne pour s'en plaindre dans le camp blaugrana.

Samuel Umtiti a effectué son retour lors du dernier match contre Séville. Cela étant, vu qu'il manque de rythme, il serait surprenant de le voir jouer comme titulaire ce match si important. Son compatriote Clément Lenglet composera donc la charnière centrale avec Gerard Piqué. Au poste d'arrière droit, on pourrait voir Sergi Roberto suppléer Nelson Semedo.

Dans l'entrejeu, Carles Alena et Aturo Vidal se disputent une place pour être associé à Sergio Busquets et Ivan Rakitic. En attaque, Ousmane Dembelé devrait de nouveau passer devant Philippe Coutinho, alors que les titularisations de Luis Suarez et de Lionel Messi ne font aucun doute.

Compo probable : Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Vidal, Busquets; Dembele, L Suarez, Messi.