Real Madrid - Barça, Benzema voit en Messi "celui qui fait tout pour Barcelone"

A trois jours du Clasico, Benzema a livré son sentiment sur ce choc contre le Barça et Lionel Messi ainsi que sur le sprint final en Liga.

Trois équipes en trois points et pas des moindres. Il y a bien longtemps que la course au titre de champion d’Espagne n’avait pas été aussi intense avec les trois cadors de la Liga dans les rôles principaux. Si l’Atlético Madrid fait la course en tête depuis le début, les Colchoneros accusent le coup depuis quelques matches et voient surtout le Barça et le Real Madrid revenir depuis des semaines et leur mettre la pression.

Pendant que les coéquipiers de Thomas Lemar se déplaceront sur la pelouse du Real Betis, les deux autres rivaux se tireront la bourre à Madrid, samedi, pour le deuxième Clasico de la saison. Un match qui pourrait redistribuer les cartes en haut du classement ou mettre un coup d’arrêt à l’une des deux équipes.

N’étant jamais un match comme les autres, le duel entre le Real et le Barça revient une toute autre importance cette saison. En cas de défaite, les Merengue seraient relégués à cinq longueurs de leur adversaire du jour alors qu’il ne restera que sept journées derrière.

"Ce sera un match difficile, contre une équipe qui aime avoir le ballon, tout comme nous, et il se jouera au milieu du terrain, comme au match aller, on va aller gagner car c’est une finale pour nous", a déclaré Karim Benzema pour la Liga en marge de ce choc.

Vainqueur de Liverpool lors des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid s’avance donc face au Barça avec le plein de confiance et malgré les absences de Varane et Sergio Ramos en défense centrale. Comme chaque saison, le duel entre les deux géants espagnols sera observé aux quatre coins du globe, et c’est forcément l’occasion de briller.

Avec 18 réalisations depuis le début de la saison, Benzema confirme qu’il a le poison offensif madrilène numéro 1 et aura à coeur de gagner son duel face à Lionel Messi, actuel meilleur buteur de la Liga (23 buts) et homme à tout (bien) faire pour l’ancien Lyonnais.

"C’est le meilleur match du monde. Non seulement pour moi, mais pour tout le monde, car ce sont deux équipes qui ont beaucoup d’histoire, c’est toujours un match très important."

"Ils ont toujours la possession, ils ont un bon gardien et Messi, le joueur qui fait tout pour Barcelone. Nous devons être prudents car il est très dangereux."