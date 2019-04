Real Madrid, Barça, Atlético... quel est le palmarès général de la Liga ?

Barcelone vient de remporter son 26e trophée, réduisant l'écart avec le Real Madrid, qui en a 33. Voici le classement des détenteurs de la Liga.

Le vient de célébrer son 26e titre de pour réduire l'écart avec le sur le plan national. Car en effet, le club merengue compte 33 titres domestiques en plus d'être le recordman des trophées continentaux, comme son entraîneur Zinedine Zidane a su le rappeler en conférence de presse.

"Nous avons 33 et le FC Barcelone en a combien? Dernièrement, ils vont bien et vous devez le reconnaître et les féliciter. Mais dans l'histoire, il y a beaucoup plus de titres à Madrid. Il est vrai que ces derniers temps, ils sont meilleurs, et il faut que cela change. Pour moi, la chose la plus importante est La Liga. En , vous avez 12 ou 13 matches si vous gagnez. La Liga c'est boum boum boum tous les jours", avait confié Zinedine Zidane.

