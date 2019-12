Real Madrid, Bale : "J'ai appris à gérer les sifflets"

L'international gallois a reconnu être choqué par les premiers sifflets du Bernabeu à son encontre. Il a eu des mots d'encouragement pour Mourinho.

Gareth Bale a appris à vivre les sifflets du Bernabéu. Le dernier évènement en date où les supporters du ont sifflé l'international gallois date du 23 novembre, suite à la polémique du drapeau avec le . Les sifflets étaient insistants, mais Gareth Bale a failli clouer le bec à ses supporters en marquant en fin de match. Dans une interview accordée à BT Sport, Gareth Bale est revenu sur ces épisodes où il est sifflé récurremment par les supporters des Merengue.

"Je pense que la première fois qu'ils m'ont sifflé c'était un choc, une surprise. Je ne savais vraiment pas comment y faire face. Mais en vieillissant, cela m’est arrivé une ou deux fois, et vous comprenez comment le gérer. Maintenant je hausse juste les épaules. En quelque sorte, c’est le meilleur endroit (le Bernabéu) pour siffler pour moi car si vous ne faites pas une bonne performance, je comprends", a expliqué l'international gallois.

"Mourinho est un vainqueur en série"

Gareth Bale est conscient de ne pas avoir été irréprochable en toutes circonstances. Désormais, l'ancien ailier de se met dans sa bulle mais promet de continuer à donner le meilleur de lui-même sous les couleurs du Real Madrid : "Évidemment, je dois continuer à travailler dur et continuer à montrer aux fans ce que je peux faire. Finalement, les bips cessent et vous poursuivez votre carrière comme d'habitude".

Gareth Bale a commenté l'arrivée de José Mourinho à Tottenham, dans l'ancien club du gallois. L'ailier considère que c'est une excellente nouvelle pour les Spurs et leurs ambitions : "Avec José Mourinho, il y a une déclaration d'intention du club, je pense qu'il est un vainqueur en série. Tottenham veut gagner des titres et je ne pense pas qu'il existe une meilleure association que Mourinho et Tottenham pour tenter de gagner".

Nul doute que cette déclaration risque de faire beaucoup parler en et notamment d'engendrer des rumeurs concernant un possible retour de Gareth Bale à Tottenham dans un futur proche. Pour rappel, l'ailier gallois n'est pas intransférable au Real Madrid et a failli quitter le club l'été dernier. Zinedine Zidane a toutefois précisé que Gareth Bale ne quittera pas les Merengue lors du mercato hivernal. Le Gallois va donc finir la saison au Real Madrid avant peut-être de changer d'air.