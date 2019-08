Real Madrid : Bale et James Rodriguez sont bien dans le groupe pour affronter le Celta Vigo !

Gareth Bale et James Rodriguez ont été retenus par Zinédine Zidane pour affronter le Celta Vigo ce samedi (17 heures).

Comme prévu, Gareth Bale et James Rodriguez ont bien été retenus par Zinédine Zidane pour le premier match de la saison madrilène, à Vigo, samedi (17 heures).

Une décision attendue après les propos tenus par le technicien français en conférence de presse.

"Je suis heureux de l'avoir. Il est en forme", avait-il souligné au sujet du Colombien. "Je répète ce que j'ai dit. Je compterai sur eux. Et ils sont heureux d'être ici aussi".

Même ton en ce qui concerne le Gallois. "Il semblait qu'il partait. Mais maintenant il est ici. Les choses changent et je compterai sur lui. Je vais avoir tout le monde ici. C'est un joueur important et j'espère que tous les joueurs me mettront en difficulté pour faire partie de l'équipe".

Par ailleurs, Eden Hazard est évidemment forfait suite à sa blessure à la cuisse, tout comme Marco Asensio et Rodrygo.