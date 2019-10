Real Madrid - Avec 229 buts pour les Merengue, Benzema dépasse le Thierry Henry d'Arsenal

Brillant face à Leganes, Karim Benzema s'est offert un nouveau record (très) prestigieux en marquant son 229e but sous les couleurs du Real Madrid.

Malgré son absence lors de la dernière remportée par l’équipe de , le microcosme du football retiendra Karim Benzema comme l’un des plus grands attaquants de l’histoire. De l’histoire du , d’une part, aussi de celle de la France.

Les deux sont d’ailleurs liées puisque, à 31 ans, KB9 arrive encore à battre des records établis par ses compatriotes au cours des dernières années. Dont un très prestigieux récemment.

Un match XXL de Benzema contre Leganes

Car en plus des deux passes décisives distillées par l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais lors des premières minutes du match contre Leganes (5-0) ce mercredi, son penalty inscrit en seconde période lui a permis d’atteindre la barre symbolique des 229 buts marqués avec la Maison Blanche.

229 buts, soit un de plus que le total d’un certain Thierry Henry avec ! Et cela tombe bien pour Benzema, puisque l’ex-Gunner était jusqu’ici le meilleur buteur français dans l’histoire d’un club étranger. Encore un record pour KB9…