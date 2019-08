Real Madrid - Areola joue la montre avec le PSG ?

Le gardien du Paris Saint-Germain n'aurait pas encore pris sa décision concernant un départ en prêt au Real Madrid.

À trois jours de la fin du mercato estival, le n'a toujours pas réglé la question des gardiens de but dans son effectif. Le portier attendu depuis le départ de Kevin Trapp n'est toujours pas arrivé, mais ce serait une question d'heures. En effet, l'arrivée de Keylor Navas est annoncé, par l'ensemble de la presse française, comme imminente. Et c'est bel et bien Alphonse Areola qui risque d'en faire les frais. Le portier français pourrait faire le chemin inverse.

Selon les informations de L'Equipe, l'arrivée de Keylor Navas dans la capitale serait liée à un prêt de l'international français au . Mais en partant chez les Merengue, Alphonse Areola se retrouverait dans la peau du numéro deux, contraint de jouer le rôle de doublure de Thibaut Courtois. Un choix risqué à un de l' . Toujours selon le quotidien français, Alphonse Areola serait en pleine hésitation, conscient de pouvoir faire échouer le deal, mais ne serait pas prêt à faciliter les plans du PSG.

Areola résigné ?

L'international français se retrouve toutefois légèrement bloqué. S'il refuse de rejoindre le Real Madrid, il fera échouer la venue de Keylor Navas et risquerait de fragiliser encore plus sa situation au sein du club de la capitale, tandis qu'en rejoignant le Real Madrid, avec le retour en forme de Steve Mandanda et la montée en puissance de Mike Maignan, il risque tout simplement ne plus être convoqué par Didier Deschamps à l'avenir en raison d'un temps de jeu insuffisant.

Toutefois, selon les informations de RMC Sport, le Real Madrid aurait trouvé un accord avec Alphonse Areola. Le gardien français du PSG disputerait ainsi son dernier match avec le champion de en titre ce vendredi à Metz. Si certains détails resteraient à régler entre le joueur et les Merengue, Navas patienterait avant de faire ses valises et rejoindre le club de la capitale. Un coup rude pour l'international français qui s'imaginait devenir numéro un dans les buts parisiens au début de l'été.

Alphonse Areola ne voulait pas quitter le PSG, mais la volonté de ses dirigeants de recruter un numéro un à tout prix, aurait eu raison de la persévérance de l'international français. Le Real Madrid pourrait donc bel et bien accueillir Alphonse Areola dans les prochaines heures, ou les prochains jours. De son côté, le Paris Saint-Germain parviendrait à ses fins en recrutant Keylor Navas et en faisant de l'international costaricain son gardien de but titulaire.