Real Madrid : Ancelotti réagit à la rumeur Mbappé

Carlo Ancelotti, l’entraineur du Real Madrid, a commenté ce vendredi la possible venue de Kylian Mbappé dans son club.

L’Europe de football s’emballe en ce moment avec de nombreux transferts importants qui se concrétisent. Et le prochain à aboutir pourrait-être celui de Kylian Mbappé au Real Madrid. Au sein de la capitale espagnole, on ne cache d’ailleurs plus l’intérêt qu’on porte envers la star du PSG.

Il ne serait pas contre sa venue

Ce vendredi, Carlo Ancelotti, l’entraineur, a été questionné à propos de la possible venue du Bondynois à Bernabeu. S’il a affirmé ne rien savoir sur l’avancée des négociations, il a clairement reconnu qu’une approche existait. « C’est géré par le club », a-t-il d’abord indiqué.

Ensuite, l’entraineur italien s’est attardé sur ce que Mbappé pourrait apporter à son équipe s’il venait à être recruté. : « C'est un grand joueur. Je pense que nous avons déjà de grands joueurs ici. Nous devons faire en sorte qu'ils montrent leurs qualités. J'ai une équipe fantastique. Je suis concentré sur cela. On pourrait affronter les meilleures équipes au monde. On a dégagé une équipe pour la Ligue des champions où il y aura des matchs compliqués. Je suis content. Mais si l’effectif est amélioré, c'est mieux pour tout le monde ». En somme, et tout en mettant en avant ses troupes, Il Mister ne serait pas mécontent si le Real venait à piquer à son ancien club du PSG l’une de ses stars.

Questionné à propos de ce que Mbappé pourrait couter aux finances du club, Ancelotti a en revanche balayé en touche : « Je ne pense qu'à bien entraîner l'équipe, bien préparer le match suivant et bien s’occuper des joueurs que j’ai. Tout ce qui est la politique du football ne m'importe pas ».

Ancelotti tient à Hazard

Si l’international tricolore venait à rallier Bernabeu, Eden Hazard est susceptible de quitter les Merengue pour une autre destination. Interrogé sur cette éventualité, le technicien italien a laissé entendre que l’idée en question ne l’enchantait pas vraiment : « C'est un joueur très important. Il a joué les deux premiers matchs et récupère très bien. Il est en forme et a de la motivation. Je le répète, c'est un joueur très important pour nous ».

Enfin, Ancelotti a aussi eu à réagir au sujet de son ancien poulain Cristiano Ronaldo. Ce dernier est retourné à Manchester United et Carletto a admis que « c’est une bonne chose ». « Il revient dans une équipe qui l'a beaucoup aimée, et pour United, c'est une très bonne recrue. Je souhaite le meilleur à Cristiano. J'aime le club et je m'entends bien avec leur entraîneur ».