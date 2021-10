Real Madrid : Ancelotti prévient, bien défendre sera la clé du Clasico

"Bien défendre est la clé de tout". Tel est le mot d'ordre de l'entraîneur du Real Madrid, à deux jours du choc de la Liga face au FC Barcelone.

Mardi soir, les Merengue se sont facilement imposés en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk (5-0). Une victoire remportée avec la manière, qui devrait apporter la confiance nécessaire aux hommes de Carlo Ancelotti avant leur choc du week-end. Dimanche, c'est en effet le rival du FC Barcelone qui les attend lors du Clasico.



À deux jours de ce rendez-vous face aux Catalans, l'entraîneur de la Maison Blanche a accordé un entretien au média officiel du club, évoquant un match spécial. "Ce sont des matchs spéciaux. Dans chaque pays, il y a deux matchs spéciaux comme Inter-Milan, Chelsea-Tottenham, Bayern-Dortmund. C'est une rencontre spéciale pour l'Espagne et le Clasico est le match le plus important pour tous les fans. Ce n'est pas un match normal et je m’y prépare avec un maximum de calme et de concentration", a-t-il confié.

"Bien défendre est la clé de tout"

Selon lui, l'équipe est prête à relever ce challenge et est pleinement concentrée sur ses objectifs. Aux yeux du technicien italien, l'une des clés du match devrait résider dans la capacité des madrilènes à défendre de manière regroupée. "J’aime l'engagement de chacun. Je le vois tous les jours à chaque séance d'entraînement. L'équipe est concentrée. Nous n'avons pas connus des moments fantastiques, mais je vois que les joueurs sont concentrés et motivés pour s'entraîner tous les jours (...) Pour notre équipe, le plus important est toujours de bien défendre à la fois avec un bloc bas, moyen et très haut. Il est plus facile pour nous, en raison de nos caractéristiques, de défendre avec un bloc bas car il est beaucoup plus dangereux de contre-attaquer dans l'espace avec les joueurs que nous avons devant", a ainsi analysé l'ancien entraîneur du Bayern.





"Bien défendre est la clé de tout. Tous les matchs que nous avons terminés sans encaisser de buts, nous les avons gagnés. Le problème de cette équipe n'est pas de marquer des buts, mais de ne pas en encaisser. C'est pourquoi, la plupart du temps, j'essaie de me concentrer sur cet aspect", a ensuite martelé Carlo Ancelotti, qui craint le regain de forme du FC Barcelone, une équipe qui s'est construite dans la difficulté. Et l'Italien le sait mieux que personne, un Clasico ne tient que rarement compte du contexte.

"C’est une équipe qui revient dans le sens où elle a eu beaucoup de problèmes, mais petit à petit, elle trouve son identité et s'améliore. La façon dont une équipe arrive à ce genre de match n'a pas d'importance, si ce n'est le genre de jeu qu'elle peut en tirer. Ce qui compte, ce n'est pas comment on y arrive, mais ce qu'on fait sur le terrain. Tous ces matchs sont comme ça", a enfin déclaré celui qui a fait son retour dans la capitale espagnole cet été après un premier passage entre 2013 et 2015.