Real Madrid : Ancelotti galvanise ses troupes avant le Clasico

Carlo Ancelotti a prévenu ses joueurs du Real Madrid qu'ils feraient face à un test très différent ce week-end.

Les Merengue se sont facilement imposés mardi soir en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk (5-0).

Vinicius Junior a marqué deux fois, et un but contre son camp, ainsi que des buts de Karim Benzema et Rodrygo ont fait le travail.

Ce résultat permet au Real Madrid de se remettre sur la bonne voie après sa défaite surprise face à Sheriff lors de sa dernière sortie en Ligue des champions.

Mais Ancelotti souhaite que ses hommes ne s'emballent pas et, après avoir salué la performance de son équipe, il a prévenu que le Clásico de dimanche prochain contre Barcelone serait un test très différent.

"Vinicius s'est très bien comporté. Il est difficile de choisir un joueur qui s'est distingué aujourd'hui", a-t-il déclaré après le match.

"Tout le monde a très bien joué. Nous avons bien défendu, nous étions concentrés sur le jeu dès le premier instant.

"Nous avons très bien appliqué la stratégie et nous avons un peu attendu. C'est un match qui nous donne confiance, mais contre Barcelone, c'est un autre match, une autre histoire."

Le Real Madrid aborde le choc contre le Barça avec seulement deux points d'avance sur son grand rival, et il se rend au Camp Nou après avoir perdu lors de sa dernière sortie en Liga, glissant contre l'Espanyol.