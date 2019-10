Real Madrid, Altintop : "Mourinho a tout fait pour me garder"

José Mourinho a tout fait pour retenir Hamit Altintop au Real Madrid, mais ce dernier voulait partir.

Hamit Altintop, qui a côtoyé de grands joueurs au lors d'un passage compliqué marqué par une blessure persistante au dos, revient sur son passage compliqué dans la capitale espagnole dans un entretien accordé à Marca ce jeudi.

Désirant partir, le joueur turc s'était heurté à la volonté de son coach d'alors de le retenir : "Tu es fou? Tu veux quitter le Real Madrid? Ce n'est pas possible, mais comment tu peux pas penser ça?", avait insisté José Mourinho à l'époque.

"J'aimais le club, la ville, le président [Florentino Perez], Jose Angel [Sanchez], mais je ne pouvais pas continuer.", se souvient pour sa part le joueur.

Altintop a renoncé à son contrat de trois ans et à son salaire pour devenir joueur libre et quitter Santiago Bernabeu. "Vous vous retrouvez avec [Cristiano] Ronaldo, [Iker] Casillas, [Gonzalo] Higuain, [Karim] Benzema, [Sami] Khedira ... et vous commencez à sentir la responsabilité de bien faire", a-t-il déclaré.

"Mon dos ne me l'a pas laissé faire. Pendant trois mois, je cherchais juste à m'entraîner sans douleur.", ajoute Altintop, qui a fini par céder à la pression extraordinaire qui entoure en permanence le club merengue :

"Avec qui je m'entendais bien? J'avais de bonnes relations avec tout le monde, le vestiaire était très bien, mais je me suis longtemps enfermé pour oublier les problèmes", se souvient l'ancien milieu de terrain. "C’était l’opportunité de ma vie. Je ne pouvais pas être le vrai Altintop. Je n’ai pas lu la presse, mais je savais ce qu’ils disaient."