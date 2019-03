Real Madrid - Ajax : Lucas Vazquez et Vinicius Jr sortent sur blessure !

Lucas Vazquez et Vinicius Jr ont été contraints de sortir sur blessure au cours d'une première période cauchemardesque pour le Real.

Rien ne va pour le Real Madrid, malmené par l'Ajax Amsterdam lors de sa seconde manche en huitième de finale de Ligue des champions.

Vainqueur à Amsterdam (1-2), les Merengue pouvaient pourtant aborder ce match retour avec confiance, mais le premier acte a viré au cauchemar.

L'Ajax a trouvé la faille à deux reprises dans les vingt premières minutes, et Santiago Solari a dû bousculer ses plans de coaching pour effectuer des changements très tôt.

L'article continue ci-dessous

Des remplacements non choisis puisque Lucas Vazquez et Vinicius Jr sont tous deux sortis sur blessure.

Avant la demi-heure de jeu, le jeune ailier espagnol, visiblement victime d'un soucis musculaire, a laissé sa place à Gareth Bale, chahuté par le public. Et moins de cinq petites minutes plus tard, c'est le dribbleur brésilien qui a dû l'imiter en cédant sa place à Marco Asensio. En larmes, le jeune Vinicius, élément le plus remuant jusqu'alors, était visiblement touché à la cheville.

Le club madrilène devrait communiquer sous peu pour indiquer la nature des blessures de ces deux joueurs et les durées de leurs indisponibilités.