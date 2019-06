Real - Le conseil de Courtois à Hazard pour réussir à Madrid

Ex coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea et encore partenaire en sélection, Thibaut Courtois a tenu à conseiller son ami, suite à son arrivée au Real.

C'est l'un des très gros coups de ce mercato estival que vient de réaliser le Real Madrid, si ce n'est le plus gros. En effet, la Maison Blanche est parvenue à s'attacher les services d'Eden Hazard, star de , contre la somme importante de 100 millions d'euros, alors qu'il ne lui restait qu'un an de contrat chez les Blues. Joueur spectaculaire, l'international belge suscite forcément de grandes attentes, arrivant dans le plus grand club du monde.

À Madrid, il devra toutefois parvenir à se faire une place et s'adapter à ses nouveaux partenaires. Pour cela, l'ancien joueur du LOSC pourra compter sur le gardien de but Thibaut Courtois, qui le cotoie avec les Diables Rouges et a évolué à ses côtés à Chelsea.

"Il serait préférable qu’il parle un peu espagnol"

À ce sujet, celui qui connaît donc très bien Eden Hazard pour l'avoir connu sous différentes couleurs, s'est confié à Marca sur l'arrivée du Belge en provenance de Chelsea, lui glissant quelques conseils pour parfaire son adaptation dans la capitale espagnole.

"Hazard conviendra parfaitement parce que les Espagnols sont très ouverts, mais il serait préférable qu’il parle un peu espagnol. C’est très bien que nous fassions partie de la même équipe, c’est mon ami, je m'entends bien avec sa famille, ce sera fantastique. Je pense qu'il va faire la différence", a déclaré Thibaut Courtois. En effet, il y a fort à parier qu'Eden Hazard parviendra à s'imposer comme un élément fort de l'effectif à disposition de Zinédine Zidane.