Real - Le 3e gardien du PSG détruit Courtois et Hazard !

Lors d’une interview accordée à Foot Truck, Marcin Bulka n’a pas mâché ses mots envers Thibaut Courtois et Eden Hazard.

On pourrait croire que le affronte le en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais non. Le club français a hérité de Dortmund, et son homologue espagnol se contentera de . Alors, comment expliquer cette sortie médiatique surréaliste de Marcin Bulka (20 ans), troisième gardien des champions de ?

En effet, le Polonais a littéralement sorti la sulfateuse contre Thibaut Courtois et Eden Hazard, deux Madrilènes qu’il a eu la chance, ou plutôt la malchance, de croiser lors de sa formation à . Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Bulka ne garde pas d’excellents souvenirs des deux Belges. À commencer par celui qui évolue au même poste.

"Courtois, il a beaucoup d'ego"

"Il a beaucoup d'ego. S'il fait une grosse erreur, il s'approche de l'entraîneur et commence à dire : 'Ce défenseur était mal placé, il aurait dû faire ça ...'. Il n'acceptait jamais que c'était de sa faute", a raconté le gardien N°3 du PSG lors d’une interview accordée à Foot Truck, une chaîne Youtube polonaise, avant de se remémorer un spot publicitaire lors duquel Courtois s’était moqué de lui.

Quid de Hazard ? Celui qui s’est une nouvelle fois blessé face à Levante (0-1) avec le Real en a pris pour son grade… et son professionnalisme. "Il aime les hamburgers et la pizza. Je l'ai souvent vu dans des pizzerias. À Chelsea, ce n'était pas un problème, mais au Real, surtout après la dernière blessure, il était en léger surpoids", a constaté Bulka, qui avait visiblement besoin de déballer son sac.