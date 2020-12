Real - La réunion entre Zidane et ses cadres qui a tout changé

Dans le dur début décembre, l'entraîneur merengue s'est entretenu avec les tauliers de son vestiaire pour redresser la barre.

Du retard en championnat, un niveau de jeu insuffisant et une deuxième défaite face au Shaktar Donetsk qui fait planer un gros doute sur la qualification en phase finale de la . Tout cela menant à des interrogations sur l'avenir de Zinédine à court terme malgré un parcours remarquable depuis sa première nomination à la tête de l'équipe. Cette situation, qui ne date pourtant que de début décembre, semble aujourd'hui bien loin pour les Merengue.

Depuis, ils ont enchaîné six victoires toutes compétitions confondues et sont de retour à hauteur de l'Atlético en tête de la , qui fait d'ailleurs partie de leurs dernières victimes. Côté Ligue des champions, la victoire contre Gladbach leur a offert la première place de leur poule en même temps que la qualification.

Selon la presse espagnole, une réunion aurait notamment changé un certain nombre de choses au sein du vestiaire madrilène. Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema, Casemiro et Toni Kroos auraient en effet sollicité un entretien avec leur entraîneur pour tenter d'améliorer la situation.

Marca affirme que ces derniers, sans jamais remettre en cause leur entraîneur, lui ont demandé le retour dans le XI du Croate de manière constante, l'intéressé se montrant plus à l'aise ces dernières semaines.

De manière générale, leur volonté était de voir moins de rotations lors de chaque rencontre, et ce malgré le rythme infernal des matchs depuis la reprise. Certaines compositions d'équipe auraient en effet déplu ces derniers temps. Un échange qui pourrait donc bien avoir porté ses fruits en participant au mieux observé depuis.

Une bonne dynamique entretenue contre puis Grenade cette semaine et qu'il faudra poursuivre dès cette semaine, la ayant décidé de ne pas s'arrêter pour les fêtes cette année en raison d'un calendrier bouleversé par le Covid-19.

Les Madrilènes seront en déplacement à Elche mercredi prochain, avant d'accueillir le trois jours plus tard pour continuer de mettre la pression sur ses concurrents dans la course à un deuxième sacre consécutif. Ils sont actuellement premiers ex-aequo avec l' , mais avec deux matchs joués en plus depuis le début de la saison.