Real - La Liga, le Clasico, les Bleus… Les vérités de Benzema

Auteur du but de l’égalisation face à Valence (1-1) ce dimanche, Benzema n’a éludé aucun sujet au sortir de la rencontre.

Karim Benzema est prêt pour le Clasico. Meilleur buteur de avec 12 buts et donc à égalité avec Lionel Messi, le Tricolore a une nouvelle fois fait parler la poudre ce dimanche sur la pelouse de Valence (1-1) en égalisant dans les dernières secondes de jeu. Et, comme souvent, il n’a pas gardé sa langue dans la poche lorsqu’un micro lui a été tendu.

Le jeu, tout d’abord. Et qui dit jeu, dit forcément Clasico avec le choc prévu mercredi face au mercredi sur la pelouse du Camp Nou. Une rencontre déjà décisive ? On peut le penser puisque les deux équipes se partagent la tête de la avec 35 points. Le titre, c’est justement l’objectif de KB9 cette saison en championnat.

Benzema : "Gagner cette Liga"

"Je veux gagner cette Liga et si je peux aider mes coéquipiers avec le jeu et les mots, je le fais. Je suis le troisième capitaine et je dois aider. Le Camp Nou ? C'est toujours difficile là-bas. Le match contre le Barça est toujours le plus important de la saison. J'espère que nous gagnerons", a souhaité l’attaquant français dans des propos rapportés par RMC Sport.

Également interrogé sur l’équipe de - sans doute à cause de sa forme exceptionnelle du moment, presque ironique lorsque Didier Deschamps parle de "choix sportif" - Benzema a définitivement fait une croix sur les Bleus. "Je travaille pour Madrid et ce que l'on dit, je ne l’écoute pas", a conclu KB9.