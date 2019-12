Real - Courtois : "Benzema est exceptionnel, nous n'avons pas besoin d'un transfert"

Le gardien de but belge a encensé son coéquipier après le match nul contre l'Athletic Bilbao ce dimanche (0-0).

Thibaut Courtois est revenu sur la série de trois matches nuls concédés par son équipe avant la trêve dans la foulée de la rencontre contre Bilbao (0-0). "C'est dommage, les trois matches difficiles que nous avons eus ont montré un très bon niveau physique, nous avons créé beaucoup d'occasions mais avons gagné seulement trois points", a-t-il commenté.

"Il y a eu des matches avec trois, quatre buts. Parfois, il y a des moments où ça ne veut pas rentrer. On savait que ce serait compliqué. Je ne pense pas que c'est un manque de but, je pense que le ballon ne veut pas rentrer. Nous devons continuer à travailler dessus. Quand on s'entraîne, on marque des buts.

"Nous dominons les matches, quand vous êtes face au Barça [pour la course au titre], vous ne pouvez pas laisser de points en route. Nous en avons laissé deux contre Valladolid, Betis et aujourd'hui. C'est dommage, car nous avions des chances de gagner. C'est le bon et le mauvais côté du football. Contre , nous avons marqué six buts et aujourd'hui, ils ne veulent pas entrer."

"Mes coéquipiers sont des cracks"

"Est-ce que Cristiano Ronaldo nous manque ? Vous parlez d'un gars qui a marqué 40 à 50 buts par an, il peut manquer. Mais il est parti il y a un an et demi, nous avons des joueurs qui peuvent aussi marquer des buts. La malchance et les bons gardiens de but, c'est un peu de tout. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas rentrer, mais je suis sûr que mes coéquipiers peuvent marquer des buts à tout moment parce que ce sont des cracks."

Et l'international belge de conclure : "Karim est génial, il a déjà marqué beaucoup de buts. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'un transfert, j'ai une confiance totale dans l'équipe."