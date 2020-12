Real - Casillas : "Les critiques envers Zidane sont injustes"

La légende des Merengue est persuadée que son ancien coéquipier à Madrid rester l'homme de la situation malgré les critiques.

Les critiques adressées cette saison à l'entraîneur du , Zinédine Zidane, ont été "injustes", selon Iker Casillas, les Merengue étant considérés comme ayant "un très bon entraîneur" qui fait "un excellent travail" par le portier espagnol.

Le Français a offert un nouveau titre de champion à Santiago Bernabeu en 2019-20, avec une couronne nationale et trois titres en obtenus lors d'un précédent passage dans la capitale espagnole.

Des questions ont été posées sur la capacité de Zidane à maintenir le Real dans la course aux grands trophées, tant en qu'à l'étranger en raison d'un début de saison plus chaotique.

Les Blancos ont répondu positivement ces dernières semaines, avec des résultats encourageants en et en Ligue des champions, et Casillas estime qu'ils ont encore l'homme de la situation à leur tête.

Il a déclaré dans The National à propos de Zidane : "Partons du fait que le Real Madrid est toujours la cible de critiques. En ce moment, c'est un peu déplacé car ce n'est pas une catastrophe ; ce n'est qu'en mai que les compétitions sont décidées.

"Les critiques dont Zidane fait l'objet sont également injustes car il a été un très bon entraîneur et il a gagné son droit de perdre. Il a gagné trois Ligues des champions, deux championnats d'Espagne et il fait un excellent travail. Je ne pense donc pas que nous puissions exiger beaucoup plus de lui.

"Il donne cette continuité qui est vraiment importante pour l'équipe. Nous ne pouvons pas oublier que, si le Real Madrid est un club qui compte de nombreux grands noms - Ramos, [Luka] Modric, [Toni] Kroos, [Karim] Benzema - il dispose d'un très jeune groupe de joueurs qui doivent également trouver leur place et s'imposer."

L'article continue ci-dessous

Casillas affirme que Zidane aura fait la sourde oreille à ses détracteurs et que le vainqueur de la n'est pas près de changer de voie pour qui que ce soit.

"Son style est très adapté à l'intensité de la situation, ajoute le champion du monde 2010 à propos de son ancien coéquipier, et il est capable de s'entourer des bonnes personnes. En outre, étant donné sa carrière de footballeur, il peut lire et comprendre la vie des joueurs et se rend compte de la mentalité qu'exige la compétition.

"Il a remporté de nombreux titres ; il a tout vécu, tant sur le plan personnel en tant que joueur que sur celui de l'équipe. Il a également pu mettre cette expérience en pratique sur le terrain en tant qu'entraîneur. A part cela, en plus d'être entraîneur, c'est aussi un grand manager, car c'est une compétence très difficile de pouvoir gérer un club et une équipe."