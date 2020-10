Real-Cadix (0-1) - Zidane a haussé le ton, suivi par Ramos, Kroos et Modric

D’après Marca, Zidane a passé une soufflante à ses joueurs après la défaite face à Cadix (0-1) en Liga.

Tenant du titre en , le est candidat à sa propre succession. Et les hommes de Zinédine Zidane auraient pu faire la belle affaire du week-end avec la défaite du Barça à (0-1), mais les Madrilènes ont également perdu face à Cadix (0-1).

Zidane n’a pas cité de noms, mais…

Au-delà du résultat, c’est surtout l’attitude des joueurs madrilènes sur la pelouse du stade Alfredo Di Stefano qui a agacé l’entraîneur français, lequel n’a pas manqué de le signifier à son vestiaire après le coup de sifflet final.

D’après Marca, Zidane a haussé le ton. Et pas qu’un peu, en reprochant à ses joueurs leur manque d’intensité, et en promettant que cela ne pourrait plus leur arriver. Le technicien français n’a pas cité de noms, mais certains cadres du vestiaires ont réagi.

Semaine déjà décisive pour le Real ?

Non pas pour rétorquer quelque chose à leur coach, mais bien pour appuyer ses propos. Ainsi, Sergio Ramos, Toni Kroos et Luka Modric ont pris la parole pour appeler au réveil des troupes.

Il faudra au moins ça avant cette semaine décisive, avec le retour en Ligue des Champions face à Donetsk et surtout le Clasico face au Barça !