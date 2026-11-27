Comment regarder Real Betis - Rayo Vallecano avec un VPN

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Avant-match

LaLiga - Journée 14 28 nov. 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

Le Real Betis reçoit le Rayo Vallecano en Liga à l’Estadio de La Cartuja, à Séville. L’équipe à domicile occupe la quatrième place, tandis que les visiteurs sont 16es.

L’équipe de Manuel Pellegrini arrive en confiance. Elle s’est imposée 2-0 sur le terrain du Slovan Bratislava en Ligue des champions mardi, après un match nul 1-1 contre Séville lors d’El Gran Derbi.

Antony avait donné l’avantage au Betis dans ce derby avant l’égalisation de Kike Salas dans le temps additionnel. Un coup dur en fin de match, mais le Betis n’a perdu qu’une seule de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues.

Le Rayo Vallecano arrive à Séville dans une période plus difficile. L’équipe de Benat San Jose s’est inclinée 1-0 contre Valence le week-end dernier, sa deuxième défaite consécutive en championnat sans marquer après celle subie sur le même score face à la Real Sociedad.

Cette série fait suite à une victoire 3-0 à domicile contre le Celta Vigo : le Rayo a donc montré qu’il était capable de s’imposer nettement. Il devra retrouver son efficacité offensive face à un Betis qui a gardé sa cage inviolée à deux reprises lors de ses cinq derniers matches.

Le Betis et le Rayo se sont quittés sur un match nul lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations en championnat, ce qui rend l’issue de cette rencontre difficile à prévoir.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

Les chaînes TV et les options de streaming pour Real Betis - Rayo Vallecano sont indiquées ci-dessous. Les spectateurs situés hors de leur région d’origine peuvent regarder le match en direct avec ExpressVPN.

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