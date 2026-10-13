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LaLiga
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Real Betis contre Barcelone en Liga : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
L. Yamal
A. Gordon

Présentation complète du match entre le Real Betis, en forme, et le FC Barcelone, leader de la Liga. Au programme : tactique, nouvelles des effectifs, forme des deux équipes et bien plus encore.

crest
LaLiga - Journée 9
Estadio de La Cartuja

Le match entre le Real Betis et Barcelone débutera le 17 octobre 2026 à 12 h 30 EST et 16 h 30 GMT.

Les champions de Liga en pleine forme face à un sérieux test chez le Betis

Le Barça a poursuivi son début de saison parfait en s’imposant sans difficulté 3-0 face à Getafe. Anthony Gordon, auteur de son premier but en Liga, Gabriel Jesus et Jules Kounde ont marqué. L’équipe de Hansi Flick enchaîne huit victoires en huit matches, compte cinq points d’avance sur son plus proche poursuivant, l’Atleti, et a montré la profondeur de son effectif en l’absence de son capitaine Raphinha, blessé et joueur le plus productif de l’équipe depuis le début de la saison. Elle se déplace désormais chez un Real Betis qui ne cesse de progresser sous la direction de l’expérimenté Manuel Pellegrini.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

En toile de fond

Le Betis a confirmé son bon début de saison en s’imposant 5-2 contre Osasuna au terme d’un match spectaculaire. Le milieu expérimenté Isco a inscrit un doublé pour les locaux, qui comptent désormais 19 points après huit journées grâce à un total impressionnant de six victoires. L’Estadio de La Cartuja sera sans aucun doute en effervescence pour la venue des champions. Pellegrini devra trouver le moyen de surmonter un bilan personnel défavorable face à Barcelone : 29 défaites en 40 confrontations.

Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Statistiques clés et blessures

  • Les deux équipes ont marqué lors de chacune de leurs six dernières confrontations.
  • Le Betis n’a plus battu Barcelone en Liga depuis décembre 2021.
  • Le gardien du Betis Alvaro Valles réalise 4,3 arrêts par match en Liga cette saison, le total le plus élevé du championnat.
  • Avec huit victoires lors de ses huit premiers matches, Barcelone a égalé un record du club établi en 2013-14.
  • La jeune star du Barça Lamine Yamal domine le classement des passeurs de Liga avec cinq passes décisives. Il a également inscrit sept buts.

Actualités des équipes et effectifs

Bétis Séville vs FC Barcelone Équipes probables

Entraineur

  • M. Pellegrini

Forme

BET

BET - Forme

LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
N1-1
OSA
V5-2
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BAR

BAR - Forme

LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
But marqué (encaissé)
21/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Bilan des confrontations directes

Face à face

Bétis SévilleNulFC Barcelone
0
2
3
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
1
FDM
LaLiga
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
3
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
5
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
1
FDM
Coupe du Roi
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
5
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
1
FDM
LaLiga
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
2
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
8Buts marqués16
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué5/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
8800347+2724
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
V
V
V
V
D
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
8611149+519
V
N
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
D
V
V
D
5
FC SévilleFC SévilleSEV
84221312+114
N
D
V
V
N
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
D
V
N
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
D
N
D
D
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
D
N
D
N
V
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
N
V
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
D
V
V
D
D
12
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
8224111108
N
D
D
V
N
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
D
V
D
N
N
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
N
D
D
V
D
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
D
N
D
D
D
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
N
D
D
N
V
18
ElcheElcheELC
81341117-66
N
V
D
N
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
8125615-95
N
D
V
D
D
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
N
D
D
N
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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