LaLiga - Journée 9 17 oct. 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Le match entre le Real Betis et Barcelone débutera le 17 octobre 2026 à 12 h 30 EST et 16 h 30 GMT.

Les champions de Liga en pleine forme face à un sérieux test chez le Betis

Le Barça a poursuivi son début de saison parfait en s’imposant sans difficulté 3-0 face à Getafe. Anthony Gordon, auteur de son premier but en Liga, Gabriel Jesus et Jules Kounde ont marqué. L’équipe de Hansi Flick enchaîne huit victoires en huit matches, compte cinq points d’avance sur son plus proche poursuivant, l’Atleti, et a montré la profondeur de son effectif en l’absence de son capitaine Raphinha, blessé et joueur le plus productif de l’équipe depuis le début de la saison. Elle se déplace désormais chez un Real Betis qui ne cesse de progresser sous la direction de l’expérimenté Manuel Pellegrini.

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En toile de fond

Le Betis a confirmé son bon début de saison en s’imposant 5-2 contre Osasuna au terme d’un match spectaculaire. Le milieu expérimenté Isco a inscrit un doublé pour les locaux, qui comptent désormais 19 points après huit journées grâce à un total impressionnant de six victoires. L’Estadio de La Cartuja sera sans aucun doute en effervescence pour la venue des champions. Pellegrini devra trouver le moyen de surmonter un bilan personnel défavorable face à Barcelone : 29 défaites en 40 confrontations.

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Statistiques clés et blessures

Les deux équipes ont marqué lors de chacune de leurs six dernières confrontations.

Le Betis n’a plus battu Barcelone en Liga depuis décembre 2021.

Le gardien du Betis Alvaro Valles réalise 4,3 arrêts par match en Liga cette saison, le total le plus élevé du championnat.

Avec huit victoires lors de ses huit premiers matches, Barcelone a égalé un record du club établi en 2013-14.

La jeune star du Barça Lamine Yamal domine le classement des passeurs de Liga avec cinq passes décisives. Il a également inscrit sept buts.

Actualités des équipes et effectifs

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Bilan des confrontations directes