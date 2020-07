Real - Belmadi rend hommage au "génie" Zidane

Lors d’une interview accordée à L’Équipe, Belmadi a rappelé que Zidane était "un très grand entraîneur", "un génie".

Vrais reconnaissent vrais. Couvert de succès avec l’ , avec qui il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2019, Djamel Belmadi regarde attentivement ce que font ses homologues, et la manière dont ils guident leurs équipes vers le succès.

Belmadi est donc logiquement un grand fan de Didier Deschamps, champion du monde avec les Bleus en 2018, mais il ne s’agit pas du seul technicien français à trouver grâce à ses yeux : Zinédine Zidane a également reçu un bel hommage de la part du sélectionneur algérien.

"Si Mourinho ou Guardiola gagnent trois fois la C1, on crie au génie"

"Je vais regarder Guardiola, Klopp, Zidane... On ne réalise pas, d’ailleurs, à quel point Zidane est un très grand entraîneur. Si Mourinho ou Guardiola gagnent trois fois la C1, on crie au génie. Zidane c’est une forme de génie, même s’il n’a pas révolutionné tactiquement le jeu", a rappelé Belmadi dans L’Équipe.

Plus d'équipes

"Mais on parle parfois de philosophie chez certains qui n’ont rien gagné. A un moment, on veut quoi ? On est jugé sur la victoire ou sur la super philosophie ? Quand on bosse pour un club ou une équipe nationale, ce que les gens attendent, c’est que tu gagnes", a conclu Belmadi. Deschamps ne dirait pas le contraire, et ZZ non plus…