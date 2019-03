Real-Barça - Sergio Reguilón critique Luis Suarez en plein match : "Ne me touche pas, tu es moche"

Le jeune défenseur du Real Madrid n'a pas apprécié que l'attaquant uruguayen le taquine lors du dernier Clasico, remporté par les Blaugrana (0-1).

Si les derniers affrontements entre le Real Madrid et le FC Barcelone sont devenus assez lisses, comparés aux années Guardiola-Mourinho, certains épisodes permettent de dire que le Clasico reste un match à part dans le football espagnol et plus globalement dans le monde.

Lors de la dernière opposition, remportée 1-0 par les Blaugrana sur la pelouse de leur éternel ennemi, un accrochage entre Sergio Reguilón et Luis Suarez a été capté par la télévision espagnole. Le jeune défenseur madrilène, agacé par la proximité de l'attaquant uruguayen, n'a pas hésité à répliquer.

Le joueur de 23 ans, qui a pris une nouvelle dimension sous Santiago Solari, a ainsi critiqué l'ancien buteur de Liverpool, notamment sur son physique. "Ne me touche pas, ne me touche pas. Tu es moche, tu es moche."

Cela a fait sourire Luis Suarez, qui quelques jours plus tôt, avait offert la qualification en finale de la Coupe du Roi au Barça (victoire 3-0) grâce à un doublé, inscrit sur cette même pelouse du santiago Bernabeu. L'attaquant de la Celeste avait même été impliqué sur le troisième but des siens, marqué contre-son-camp par Raphaël Varane.