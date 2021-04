Real - Barça, Koeman : "Important d’être nous-mêmes"

L’entraineur du Barça, Ronald Koeman, a livré à ses troupes la recette gagnante pour le choc contre le Real ce samedi.

Samedi soir, à 21h, le FC Barcelone défie le Real Madrid à l’occasion du second Clasico de la saison. Défaits à aller (1-2) à domicile, les Blaugrana sont gonflés à bloc pour réussir une grande performance lors de cette rencontre face à l’ennemi juré. Forts de leur bonne série actuelle (19 matches sans le moindre revers), ils sont optimistes quant à leurs chances de prendre leur revanche.

Ronald Koeman, l’entraineur, s’est présenté ce vendredi devant les journalistes pour évoquer cette confrontation. Pour lui, il y a un très bon coup à jouer dans la capitale espagnole, pour peu que ses joueurs gardent le cap et produisent leur football. "Je pense que c'est important d'être nous-mêmes et d'avoir nos idées, a-t-il déclaré. Nous ne devons pas changer parce que le rival s'appelle Madrid, même si nous savons qu'ils sont très rapides sur les contre-attaques et nous devons en tenir compte."

Le technicien hollandais a aussi rappelé que le contexte n’était pas du tout le même qu’au match aller : "La confiance de l'équipe est beaucoup plus élevée maintenant qu'elle ne l'était au début (de la saison). L'équipe s'est améliorée. Bien que dans le dernier Clásico nous ayons bien joué, à mon avis. Nous avons été meilleurs en première mi-temps, mais nous avons perdu en seconde période avec l'intervention du VAR. Mais nous avons amélioré l'efficacité, nous pouvons changer de système ... ".

« Il n’y a pas que Messi qui devra être au top »

Inévitablement, le Barça va s’en remettre à sa star Lionel Messi pour pouvoir faire la différence de vant. Koeman en convient, tout en insistant sur le fait que le reste de son équipe doit aussi être à la hauteur : « Espérons que Messi sera décisif pour nous demain. Nous avons besoin du meilleur Messi, mais surtout du meilleur Barça. Et évidemment, nous avons besoin de Leo pour avoir un bon match, une bonne production offensive ».

Ce choc entre les deux rivaux pourrait être décisif en vue du titre. Koeman a cependant cherché à ne pas ajouter de pression supplémentaire à son équipe, en clamant que le perdant, s’il y en a un, ne sera pas forcément écarté de la bataille pour le sacre. "Le résultat du match ne sera pas décisif. Il y aura beaucoup d'autres matchs après celui de demain. Mais, bien sûr, c'est un match important, c'est sûr."