Real-Barça (0-1) : Lewandowski, Raphinha buteur, Tchouaméni… Les enseignements du Clasico

Lewandowski a disputé son premier Clasico, Raphinha a marqué son premier but, Tchouaméni a joué… Découvrez les enseignements du Clasico.

Le Clasico va enfin retrouver toute sa saveur. Nous en avons eu un avant-goût cette nuit à Las Vegas entre un Real Madrid champion d’Europe et d’Espagne en titre, et un FC Barcelone auteur d’un incroyable mercato. En dehors de Karim Benzema, tout le monde était au rendez-vous dans le Nevada pour le choc, qui a tourné à l’avantage des Blaugrana (1-0).

Les premiers pas de Lewandowski

Mais l’important n’est évidemment pas là pour une rencontre amicale. Au-delà du score, ce sont surtout les premiers pas de Robert Lewandowski sous le maillot barcelonais qui étaient attendus. Et le Polonais a été fidèle à lui-même : très actif à la pointe de l’attaque, et toujours aussi dangereux. Par deux fois, il aurait d’ailleurs pu faire trembler les filets, mais il est tombé sur un bon Courtois, puis sur Alaba.

C’est une autre recrue blaugrana qui a fini par faire trembler les filets : Raphinha ! Déjà buteur face à l’Inter Miami, l’ancien Rennais a donc remis ça contre la Maison Blanche sur une relance terrible d’Eder Militao dans l'axe. Le Brésilien du Barça n’a pas laissé passer l’offrande de son compatriote, convertie en une superbe frappe pleine lucarne pour tromper Courtois (27e) !

Tchouaméni serein

Avant ça, Fede Valverde a allumé la première véritable mèche avec un missile des 25 mètres, qui a fini sa course sur le poteau ! Puis un festival : celui des actions ratées, avec deux acteurs principaux. Ansu Fati côté barcelonais, auteur d’une grosse occasion manquée sur un service de Pedri, et Marco Asensio pour les Merengue, lequel n’a pas non plus réussi à cadrer à bout portant.

Vous l’aurez compris au vu des noms cités jusqu’ici, Carlo Ancelotti et Xavi ont fait démarrer leurs meilleurs joueurs. Cela nous donne quelques enseignements : Eden Hazard, par exemple, ne s’est pas vraiment montré à son avantage. Au contraire d’Aurélien Tchouaméni, dont les duels avec les jeunes Pedri ou Gavi seront à suivre lors des prochains Clasicos… À noter que Militao et Antonio Rüdiger ont été alignés en défense centrale, avec Alaba sur le côté gauche et Ferland Mendy sur le banc.

Ancelotti dessine-t-il déjà son équipe de la saison prochaine ? Difficile à dire, comme pour Xavi qui a préféré Raphinha à Dembélé sur le côté droit. Avec Ansu Fati, actif mais peu précis, à gauche. On en saura un peu plus lorsque la saison démarrera, et de préférence avec le groupe au complet.

Courtois, toujours une muraille

Deux autres choses : Vinicius est toujours aussi fort, et aussi chaud. Au terme d’un superbe rush qui l’a vu effacer plusieurs Barcelonais, il n’a pas pu s’empêcher de s’embrouiller avec le non moins bouillant Jordi Alba. Même constat pour Thibaut Courtois, dont les parades face à Kessié, Dembélé et Dest ont permis au Real Madrid de ne pas perdre sur un score trop lourd.