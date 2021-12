Real-Atlético (2-0) : Benzema et les Merengue s'adjugent le derby

ll y a des matches qui déchaînent des passions qui dépassent l'entendement. Rivalité historique du championnat d'Espagne, le derby de Madrid opposant l'Atlético au Real est assurément de ceux-ci. Ce dimanche soir, les deux ennemis s'affrontaient en marge du choc de la 17ème journée de la Liga. Une rencontre qui marquait le retour de Karim Benzema. Un retour remarqué, car victorieux.

Leader de la Liga, le Real Madrid s'est en effet imposé face à l'Atlético de Madrid, champion en titre. Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation possible, tant la maîtrise de la Maison Blanche a été de tous les instants, et ce malgré la bonne volonté des hommes de Diego Simeone. Et comme souvent, la différence a été faite par Karim Benzema, l'atout numéro un du Real.

Benzema décisif, le Real en maîtrise

L'article continue ci-dessous

Le Français a profité d'une passe décisive de son partenaire d'attaque Vinicius Junior pour ouvrir le score d'une merveille de volée du pied droit (16e). Une finition classe mondiale de la part du joueur formé à l'Olympique Lyonnais, habitué à briller dans les grands rendez-vous. Autre attaquant français présent sur la pelouse, Antoine Griezmann a tenté de répondre à son partenaire en sélection. Sur coup-franc, le joueur des Colchoneros a forcé Thibaut Courtois à s'employer d'une belle parade (35e).

Au retour des vestiaires (57e), Marco Asensio, encore trouvé par un Vinicius Junior auteur de sa deuxième passe décisive de la soirée, a inscrit son cinquième but de la saison en Liga. Le joueur formé au Real Madrid, oublié par les Colchoneros, a ajusté Jan Oblak d'une frappe enroulée dont il a le secret. Accrocheurs et volontaires, les visiteurs ont été punis par la justesse technique des hommes de Carlo Ancelotti, lesquels ont fait admirer leur supériorité technique. L'étoffe d'un leader, et peut-être déjà celle d'un futur champion d'Espagne. Ce dimanche soir, le Real Madrid compte 8 points d'avance sur Séville.