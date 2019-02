Real- Ajax - Suspendu au match retour, Sergio Ramos dément avoir pris volontairement un carton jaune

Le capitaine Merengue a été averti à la 89e minute et manquera donc le huitième de finale retour au Bernabeu le 5 mars prochain.

Alors qu'il ne restait qu'une minute dans le temps réglementaire du huitième de finale aller entre l'Ajax et le Real Madrid, Sergio Ramos a été averti d'un carton pour une faute sur Dollberg. Conséquence, il ne pourra pas disputer le match retour au Bernabeu le mardi 5 mars prochain (21h00).

Interrogé en zone mixte après le match, Ramos est revenu sur cette action : "Je n'ai peut-être pas beaucoup réfléchi. Je serai suspendu au match retour mais nous espérons que l'équipe se qualifiera. Sincèrement, je ne l'ai pas vraiment réfléchi".

L'article continue ci-dessous

Le défenseur international espagnol a par la suite publié un message sur les réseaux sociaux, pour expliquer qu'il n'avait en aucun cas pris volontairement ce carton jaune pour être suspendu au match retour - et donc ne plus risquer cette suspension pour un éventuel quart de finale. Une explication opportune quand on sait que le Real Madrid avait été condamné par l'UEFA à Amsterdam déjà pour des faits similaires.

Lors de leur dernier match disputé sans leur capitaine en Ligue des champions, les Merengue s'étaient inclinés à domicile contre la Juventus (1-3) en quarts de finale retour, la saisons passée, et avaient frôlé la catastrophe.