Real-Ajax - Erik ten Hag : "Si je devais citer un de leurs joueurs, je citerais Modric"

L'entraîneur de l'Ajax Amsterdam a abordé le 8e de finale retour contre le Real Madrid avec détermination.

Malgré une prestation collective éblouissante, l'Ajax Amsterdam s'est inclinée dans son antre face à un Real Madrid toujours très réaliste (1-2), il y a trois semaines, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

A la veille de la seconde manche, Erik ten Hag, l'entraîneur du club néerlandais, reste évidemment déterminé même s'il s'attend à un Real revanchard après ses dernières prestations contrastées. Pour rappel, le Real Madrid reste sur deux revers contre son grand rival, le FC Barcelone, dans le Clasico, en Coupe du Roi (0-3) puis en Liga (0-1).

"Je m'attends à ce qu'ils soient en forme pour ce match, car ils sont évidemment déterminés à gagner un trophée cette saison et la Champions League est leur dernière chance. Nous, nous sommes toujours sur trois fronts", a expliqué le technicien en conférence de presse.



"Malgré leur troisième place en Liga, il reste favoris pour remporter ce titre cette saison et j'imagine que cela se reflétera dans leur attitude".



Interrogé aussi sur l'effectif madrilène, le coach de l'Ajax a reconnu être particulièrement fan du Ballon d'Or France Football Luka Modric. "Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais si on me poussait à n'en nommer qu'un, alors je devrais avouer que je suis un fan de Modric".



Erik ten Hag a bien disséqué les Merengue entre ces deux manches. "J'ai regardé les deux derniers matches et j'ai vu les forces et les faiblesses de l'équipe. Il est essentiel de dominer les aspects stratégiques du match".

"Nous sommes une bonne équipe pour créer du pressing et nous nous sommes améliorés au niveau de la possession. Nous pourrions améliorer notre jeu offensif et nous sommes confiants que si nous conservons et dominions la possession, nous pouvons faire un pas en avant".



L'entraineur de l'Ajax s'attend à "une équipe de Madrid qui a joué de manière similaire à celle qui a joué à Amsterdam. Ils vont nous mettre une pression énorme".

Enfin, l'absence de Sergio Ramos, suspendu, ne change pas du tout les plans du technicien, bien qu'il reconnaisse que l'arrière-garde des Merengue est forcément moins compétitive sans son capitaine. "C’est une grosse perte pour Madrid. Modric et Kroos dirigent le milieu de terrain, mais Ramos est un patron au cœur de la défense et son absence sera à la fois une perte physique et mentale pour Madrid. Cela dit, ils peuvent gérer sans Ramos ".



"On ne peut nier qu'il s'agira de notre 42e match de la saison en cours et nous avons des joueurs qui ont eu peu ou pas de pause après la Coupe du Monde...", a conclu Erik ten Hag.