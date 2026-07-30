La tension monte entre l'Union des associations européennes de football (UEFA) et le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, sur fond de projet de création d'une société commerciale rattachée à la FIFA qui serait chargée d'organiser la Coupe du monde, avec la vente d'une partie des actions de la société à des investisseurs. Une situation qui a poussé les dirigeants du football européen à chercher un candidat capable de rivaliser avec le patron suisse lors de l'élection à la présidence de la Fédération internationale, prévue en mars 2027, le nom de Nasser Al-Khelaïfi étant avancé comme l'une des options possibles.

Selon la chaîne française RMC , plusieurs responsables de l'UEFA estiment que le président du Paris Saint-Germain et président de l'Association européenne des clubs (EFC) dispose des atouts qui feraient de lui un candidat solide face à Infantino lors de la prochaine élection.

Mais la tendance actuelle ne va pas dans le sens d'une volonté d'Al-Khelaïfi d'entrer dans la course, un proche du responsable qatari ayant affirmé qu'il n'avait aucune ambition ni intention d'accéder à la présidence de la Fédération internationale de football.

La source proche du président du Paris Saint-Germain a déclaré : « Nasser n'a absolument aucune ambition, aucune intention ni aucun intérêt pour ce poste à la FIFA, et il continuera à soutenir toutes les institutions du football mondial et européen en toute sérénité. »

Pourquoi l'UEFA voit-elle en Al-Khelaïfi un candidat potentiel ?

Malgré l'absence de volonté déclarée de se présenter, Nasser Al-Khelaïfi possède de nombreux atouts qui font de lui un nom capable de mener la bataille, selon plusieurs responsables du football européen.

Il préside en effet le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions lors des deux dernières éditions, et occupe le poste de président de l'Association européenne des clubs, l'instance qui a affiché son opposition au projet de la FIFA visant à vendre des parts de la nouvelle société commerciale et de la Coupe du monde à des investisseurs.

Al-Khelaïfi dispose également d'un large réseau de relations sur le continent asiatique grâce à la place du Qatar dans le football mondial, en plus de sa grande expérience dans le domaine des médias à travers sa présidence du groupe beIN Media, ce qui lui confère, selon certains responsables de l'UEFA, un profil complet pour rivaliser avec Infantino.

Un proche d'Al-Khelaïfi avait précédemment qualifié les propos sur une éventuelle candidature de sa part à la présidence de la FIFA de simple « bruit médiatique », affirmant que le président du Paris Saint-Germain n'envisageait pas une telle démarche.

Infantino, grand favori de l'élection de 2027

Malgré les pressions européennes, Gianni Infantino reste le principal candidat pour conserver son poste lors de l'élection de mars 2027, après avoir passé près de 10 ans à la tête de la Fédération internationale de football.

Au cours de ses deux mandats, le président suisse a réussi à augmenter considérablement les revenus de la FIFA, ce qui a permis d'accroître les sommes distribuées aux fédérations nationales, lui valant un large soutien parmi un grand nombre de membres de la Fédération internationale.

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Infantino a par ailleurs déjà obtenu le soutien de plusieurs fédérations africaines, asiatiques et sud-américaines, dans le cadre de la préparation de la prochaine élection.

Et même si Al-Khelaïfi bénéficierait, en cas de candidature, du soutien potentiel de la majorité des 55 fédérations européennes, son chemin vers la présidence de la FIFA ne serait pas facile, car il aurait besoin de convaincre un grand nombre des 211 fédérations membres à travers le monde.

L'entrée du président du Paris Saint-Germain dans la course électorale pourrait par ailleurs ouvrir la voie à une longue campagne, susceptible de voir ressurgir de nombreux dossiers controversés liés aux candidats, ce qui fait de la décision de se présenter une démarche semée d'embûches.