Réaction à chaud de Waleed Al-Farraj après la défaite d'Al-Nassr sur le score de quatre buts : qu'a-t-il déclaré ?

Le journaliste saoudien Walid Al-Farraj a réagi à la lourde défaite d'Al-Nassr, sur le terrain d'Al-Aïn aux Émirats arabes unis, sur le score sans appel de quatre buts à zéro, ce mardi soir, lors de la première journée de la Ligue des champions d'Asie élite.

Al-Nassr a livré une prestation très décevante et a souffert de nombreuses erreurs défensives, subissant ainsi une lourde défaite pour ses débuts sur la scène asiatique.

Les quatre buts d'Al-Aïn ont été inscrits par Hussein Rahimi, auteur d'un doublé (25e et 63e), Soufiane Rahimi (72e) et Giorgos Giakoumakis (85e).

Al-Farraj a écrit dans un tweet sur son compte X : « Lourde, mais peut-être qu'il s'agit d'un électrochoc qui sera suivi d'un remède rapide. »

Rappelons qu'Al-Nassr occupe la troisième place au classement de la Roshn Saudi League, avec 16 points en 7 matchs, après 5 victoires, un nul et une défaite.

Al-Nassr souffre depuis le début de la saison d'erreurs catastrophiques, notamment en défense et dans les cages, ce qui a provoqué une grande colère chez les supporters.

yV189amtPiVok8_aem_yuEp3EqBdFt2xr6VOIDPEw



