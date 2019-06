RC Strasbourg : calendrier des matches amicaux de présaison, toutes les dates, tous les lieux, tous les résultats

Goal vous offre le calendrier et les résultats des matches amicaux du Racing lors de la présaison 2019-2020. Votre meilleur compagnon de l'été.

Vainqueur de la 2019, le Racing Club de va retrouver la scène européenne cette saison. Pour le Racing, les choses sérieuses débutent dès le 25 juillet avec le 2ème tour de qualification aller à la et la réception à la Meinau du Maccabi Haïfa (ISR) ou du NŠ Mura (SVN).

Logiquement, les Strasbourgeois ont anticipé la reprise de l'entraînement et le 23 juin, ils ont été les premiers parmi leurs collègues de à rechausser les crampons. Après les tests médicaux de rigueur et les premières courses sur les terrains d'entraînement, les Racingmen disputeront leurs premiers matches amicaux le 3 juillet, face aux Suisses du FC Zurich, et le 7 juillet contre une sélection de l'Île de la Réunion.

Puis ils partiront en stage à Venlo, aux , du 8 au 12 juillet. Au terme de ces quelques jours de préparation, ils se rendront chez le voisin Belge, pour y affronter le . Avant l'entrée en piste en Ligue Europa, le RCS défiera , le 19 juillet. À l'issue du 2ème tour de qualification retour, le 1er août, les Alsaciens disputeront un dernier match amical face à l'UNFP FC, la sélection de joueurs professionnels français à la recherche d'un nouveau contrat, le 4 août.

Il sera alors temps pour Strasbourg de se tourner éventuellement vers la suite de la Ligue Europa et certainement vers la 1ère journée de , face au rival Messin, le 10 ou le 11 août (en fonction de la participation du Racing au 3e tour de qualification à la C3, dont le match aller est programmé le jeudi 8 août). L'été s'annonce chargé en Alsace !

Mercredi 03/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu RC Strasbourg Alsace - FC Zurich (SUI) 19:00 Illzach-Modenheim (Alsace)

Dimanche 07/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu RC Strasbourg Alsace - Sélection de la Réunion 18:00 Eckbolsheim (Alsace)

Samedi 13/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu RC Strasbourg Alsace - Standard de Liège (BEL) 17:30 Seraing (BEL)

Vendredi 19/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu RC Strasbourg Alsace - Toulouse FC 18:30 Sarre-Union (Alsace)

Dimanche 04/08/2019