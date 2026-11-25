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RB Salzburg - Ararat Armenia : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 12:45 Red Bull Arena

Le RB Salzburg reçoit Ararat Armenia en Ligue Europa. Le match se joue à la Red Bull Arena de Salzbourg.

Les locaux doivent rester au contact dans la phase de ligue. À la 26e place du classement, Salzbourg n’occupe pas le rang auquel le club aspire.

Ses dernières prestations sont contrastées. Dimanche, Salzbourg s’est incliné 1-0 sur le terrain de l’Austria Vienne en Bundesliga, après avoir gagné 4-3 chez Sturm Graz. En Ligue Europa, l’équipe de Danny Röhl a récemment perdu 2-0 contre le RSC Anderlecht.

Ararat Armenia se déplace en tant que 36e du classement et n’a pas non plus récolté beaucoup de points jusqu’ici. Le club s’est incliné 4-0 contre l’AZ Alkmaar et 3-2 contre Torreense.

En championnat national, l’équipe de l’entraîneur Tulipa s’en sort mieux. Ararat a récemment battu Van, Gandzasar et le FC Noah dans le championnat arménien.

Salzbourg veut renverser la tendance devant son public, tandis qu’Ararat a un besoin urgent de points. Voici les informations pour suivre la rencontre.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du RB Salzburg et d’Ararat Armenia ?

Le RB Salzburg a remporté trois de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu deux, sans faire de match nul. L’équipe s’est inclinée 1-0 sur le terrain de l’Austria Vienne le 22 novembre. Auparavant, Salzbourg avait battu l’Austria Lustenau 5-1 et gagné 4-3 chez Sturm Graz. Au total, Salzbourg a marqué 12 buts et en a encaissé 9.

Ararat Armenia compte également trois victoires et deux défaites. Le club a récemment battu Van 2-1, le 20 novembre. Auparavant, il s’était imposé 3-0 contre Gandzasar et avait perdu contre Torreense (3-2) et l’AZ Alkmaar (4-0). Le bilan des buts sur ces cinq matches est de 9 marqués et 9 encaissés.

RB Salzburg - Ararat Armenia : compositions d’équipe

RB Salzburg - Ararat Armenia : forme récente

RB Salzburg - Ararat Armenia : bilan des confrontations directes

RB Salzburg - Ararat Armenia : les classements