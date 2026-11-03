Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoManchester City
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
GOAL-e
Avec le concours de

RB Leipzig - Manchester City : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Ligue des Champions

Le RB Leipzig affronte Manchester City en Ligue des champions. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec une sécurité renforcée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors être très utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN digne de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FranceCANAL+ Live
BelgiqueProximus Pickx
SuisseBlue Sport
LuxembourgPickx+ Sports
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieTOD TV
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Inscrivez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

RB Leipzig - Manchester City : heure du coup d’envoi

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Red Bull Arena Leipzig

Le match entre le RB Leipzig et Manchester City débutera le 4 novembre 2026 à 21 h 00.

RB Leipzig - Manchester City : qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et Manchester City sera diffusé en direct sur DAZN. La rencontre sera disponible en streaming en direct sur la plateforme.

Les faits marquants de la semaine : qu’a-t-il été question du côté du RB Leipzig et de Manchester City ?

Le RB Leipzig aborde ce duel avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Leipzig s’est récemment imposé 2-0 sur le terrain de Schalke 04 en Bundesliga. Auparavant, l’équipe avait nettement battu Elversberg 4-0. Ses deux défaites sur cette période ont été concédées face au Real Madrid (1-4 en Ligue des champions) et au Bayern Munich (1-6 en Bundesliga). Au total, Leipzig a marqué douze buts et en a encaissé douze lors de ces cinq rencontres.

Manchester City compte deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 face à Brighton en Premier League. Auparavant, City avait largement battu l’AEK Athènes 5-1 en Ligue des champions. Au total, City a marqué onze buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

RBL

RBL - Forme

FCB
D6-1
RMA
D4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
But marqué (encaissé)
10/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MCI

MCI - Forme

IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
D2-1
BHA
V2-2
BHA
D0-1
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

RB Leipzig - Manchester City : compositions d’équipe

RB Leipzig vs Manchester City Équipes probables

4-3-3
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Formation
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiC. BaumgartnerC. BaumgartnerR. CruzR. CruzA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaG. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolA. KhusanovA. KhusanovR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
RB Leipzig

Onze de départ

Manchester City

Entraineur

  • M. Demichelis
  • E. Maresca

RB Leipzig - Manchester City : forme du moment

RBL

RBL - Forme

FCB
D6-1
RMA
D4-1
ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
But marqué (encaissé)
10/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MCI

MCI - Forme

IPS
V3-2
AEK
V5-1
AVL
D2-1
BHA
V2-2
BHA
D0-1
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

RB Leipzig - Manchester City : bilan des confrontations directes

Face à face

RB LeipzigNulManchester City
1
1
3
Ligue des Champions
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
FDM
Ligue des Champions
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FDM
Ligue des Champions
Manchester City badge
Manchester City
MCI
7
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FDM
Ligue des Champions
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FDM
Ligue des Champions
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FDM
6Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

RB Leipzig - Manchester City : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
D
V
V
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
4301126+69
V
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
8
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
D
N
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
D
N
V
V
11
Bayern MunichBayern MunichFCB
4130105+56
N
N
N
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
15
InterInterINT
420276+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
LASKLASKLAS
42029906
V
V
D
D
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
Atlético MadridAtlético MadridATM
412143+15
N
N
V
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
N
21
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
N
D
V
D
23
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
D
D
D
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
D
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
D
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
N
D
D
D
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004116-150
D
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google