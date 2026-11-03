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RB Leipzig - Manchester City : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Le match entre le RB Leipzig et Manchester City débutera le 4 novembre 2026 à 21 h 00.

RB Leipzig - Manchester City : qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et Manchester City sera diffusé en direct sur DAZN. La rencontre sera disponible en streaming en direct sur la plateforme.

Les faits marquants de la semaine : qu’a-t-il été question du côté du RB Leipzig et de Manchester City ?

Le RB Leipzig aborde ce duel avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches officiels. Leipzig s’est récemment imposé 2-0 sur le terrain de Schalke 04 en Bundesliga. Auparavant, l’équipe avait nettement battu Elversberg 4-0. Ses deux défaites sur cette période ont été concédées face au Real Madrid (1-4 en Ligue des champions) et au Bayern Munich (1-6 en Bundesliga). Au total, Leipzig a marqué douze buts et en a encaissé douze lors de ces cinq rencontres.

Manchester City compte deux victoires, deux défaites et un match nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 face à Brighton en Premier League. Auparavant, City avait largement battu l’AEK Athènes 5-1 en Ligue des champions. Au total, City a marqué onze buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

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