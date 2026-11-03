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Ligue des Champions
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RB Leipzig-Manchester City en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir avant le match

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Ligue des Champions
E. Haaland
E. Maresca

Présentation complète du match entre le RB Leipzig et Manchester City en Ligue des champions. Tactiques, nouvelles des effectifs, état de forme et bien plus encore : Enzo Maresca rencontre ses premières difficultés depuis sa prise de fonctions à la tête de Manchester City.

RB Leipzig - Manchester City : avant-match de Ligue des champions

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Ligue des Champions - Journée 4
Red Bull Arena Leipzig

Manchester City se rend à la Red Bull Arena de Leipzig pour un match de Ligue des champions après deux défaites consécutives en Premier League. Enzo Maresca peut-il redresser la barre ? Le coup d’envoi sera donné mercredi 4 novembre à 16 h, heure de l’Est des États-Unis, et à 18 h GMT.

Maresca sous pression à City ?

City a perdu deux matches de Premier League de suite contre Aston Villa et Brighton, ce qui a permis au champion Arsenal de lui ravir la première place. Maresca a déploré une erreur individuelle de Matheus Nunes lors de la défaite contre Brighton ce week-end. City a entamé cette campagne de Ligue des champions par une victoire 2-0 à Porto, avant de s’incliner 2-4 à domicile face au PSG puis d’écraser l’AEK Athènes 5-1. Le buteur norvégien Erling Haaland a déjà inscrit quatre buts en Ligue des champions cette saison. Avec 12 buts en huit confrontations contre Leipzig au cours de sa carrière, il abordera ce match en confiance.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Leipzig prend ses marques sous Demichelis

Le RB Leipzig a des raisons d’être confiant : il a remporté ses cinq derniers matches à domicile, toutes compétitions confondues, sans encaisser le moindre but. Il a toutefois subi de lourdes défaites à l’extérieur cette saison, notamment à Côme et au Real Madrid en Ligue des champions, à chaque fois sur le score de 4-1. Il a également été écrasé 6-1 sur le terrain du Bayern Munich à la mi-octobre. Martin Demichelis sera néanmoins très encouragé par les performances à domicile de son équipe, qui a inscrit 19 buts lors de ses cinq derniers matches sur son terrain. Au total, Leipzig reste sur 10 victoires consécutives à domicile, dont un succès 1-0 contre le PSV dans cette compétition.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Statistiques clés et blessures

  • Maxime Estève a manqué la victoire de Leipzig à Schalke ce week-end. Antoine Semenyo était le seul joueur de Manchester City absent sur blessure contre Brighton ce week-end.
  • Erling Haaland a inscrit 12 buts en huit confrontations contre Leipzig au cours de sa carrière.
  • Antonio Nusa, compatriote de Haaland, compte un but et quatre passes décisives lors des trois derniers matches de Leipzig.
FC Schalke 04 v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Actualité des équipes et effectifs

RB Leipzig vs Manchester City Équipes probables

4-2-3-1
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RB Leipzig
RBL
Formation
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuC. NkunkuC. NkunkuB. GrudaB. GrudaN. SeiwaldN. SeiwaldN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaR. CruzR. CruzG. DonnarummaG. DonnarummaR. LewisR. LewisA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezE. AndersonE. Andersonteam-logoAllanE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
RB Leipzig

Onze de départ

Manchester City

Entraineur

  • M. Demichelis
  • E. Maresca

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