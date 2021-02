RB Leipzig - Liverpool, Klopp : "Alisson va pouvoir bien dormir !"

Critiqué ces dernières semaines, Alisson a rendu une copie blanche face au RB Leipzig. Une bonne nouvelle pour Jurgen Klopp après 8 buts en 2 matches.

Balayé par Manchester City, ridiculisé par Leicester, Liverpool a profité de son escapade hongroise en Ligue des Champions pour retrouver le sourire. Obligé de jouer à Budapest en raison des restrictions liées au Covid-19 en Allemagne, les Reds ont pris une option sur la qualification pour les quarts de finale grâce à leur victoire 2-0 sur le RB Leipzig.

Une victoire acquise grâce à deux erreurs défensives des Allemands mais qui permet de stopper l’hémorragie. Car en plus de repartir avec la victoire, les hommes de Jurgen Klopp ont réussi un clean-sheet, chose qui n’était plus arrivée depuis un mois et un nul contre Manchester United.

Après la rencontre, le coach des Reds a donc salué la performance d’Alisson, resté invaincu à Budapest et qui a été sous le feu des critiques après ses bourdes contre Manchester City et Leicester ces deux dernières semaines.

Mis à contribution par les attaquants de Leipzig, le gardien brésilien a eu la réussite qui le fuyait ces dernières semaines en étant sauvé par son poteau en première mi-temps.

"Définitivement, ça va lui faire du bien. Mais il a eu de grands moments dans le match de Leicester, hein? Mais bien sûr, un match sans prendre de buts aide, comme vous pouvez l'imaginer ", a déclaré Klopp après le match.

"Ali dormira très bien dans l'avion sur le chemin du retour! Comme toujours, il nous a beaucoup aidés."

Klopp fait l'éloge de Kabak

Alisson n'est pas le joueur de Liverpool à avoir reçu les compliments de Klopp, car le manager a également appuyé sur la prestation de sa nouvelle recrue. Dans le dur contre Leicester pour sa première avec les Reds, Ozan Kabak a donné satisfaction face au RB Leipzig.

Le jeune défenseur turc, prêté par Schalke 04, a livré une prestation solides au côté de Jordan Henderson. Pour sa première en Ligue des Champions, il a aidé à rendre cette copie blanche.

"Je pense que son attitude était bonne, a déclaré Klopp. Je suis très content de sa performance. Et Hendo, il peut parfaitement jouer ce poste."

"Ce n’est pas que Leipzig n’ait pas eu de chance, Ali a dû intervenir aussi, mais c’est normal. Dans l’ensemble, je peux dire que je suis très satisfait de la performance."