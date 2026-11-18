Partager Suivez GOAL sur Google

À Ravenna, le retour de Ronaldinho sur les terrains continue de faire parler.

Publicité

Près de dix ans après avoir annoncé sa retraite, l’attaquant brésilien de 46 ans a disputé dimanche dernier la première période du match de championnat du groupe B de Serie C italienne, remporté 2-0 par Ravenna dans le derby contre le Forlì, qui a ensuite nommé Lamberto Zauli au poste d’entraîneur pour remplacer Nicola Campedelli, démissionnaire. Dans le même temps, le défenseur Filippo Romagna (né en 1997, formé à la Juventus et ancien joueur de Cagliari) a commencé à s’entraîner à l’essai. Libre de tout contrat, il a quitté Sassuolo à la fin de la saison dernière, après l’expiration de son contrat le 30 juin dernier.

Sur l’autre banc se trouve Andrea Mandorlini. L’entraîneur de Ravenna a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport : « Cela a certainement été l’un des plus grands moments de l’histoire sportive de Ravenne. »

« Entraîner Ronaldinho, même pour une seule fois, plus l’échauffement d’avant-match, c’est pour moi une émotion pure. Nous parlons certes d’un joueur d’exception, mais aussi d’un homme extraordinaire. Il est arrivé ici avec ce sourire que nous connaissions tous, il s’est montré disponible pour tout le monde : ses coéquipiers, les jeunes du centre de formation, les familles. Il n’a refusé à personne un selfie, un autographe ou un salut, donnant de son temps et partageant sa bonne humeur. »

« Ai-je eu peur de jouer à dix un match important comme ce derby ? Jamais. Nous avions tout préparé dans les moindres détails avec le club : il y avait un plan précis pour tirer parti du talent de Ronaldinho et nous avons aussi étudié une composition particulière pour en faire un atout supplémentaire. »

Publicité Publicité

« Sur le plan marketing, c’était un coup sensationnel, mais je suis entraîneur et je m’occupe du terrain. Et je peux vous dire que oui, Ronaldinho a joué un rôle important pour battre le Forlì, dans un match non officiel mais véritablement « officiel », puisqu’il s’agissait en plus d’un derby. »

Related Topics

« Ronaldinho est un phénomène, il s’est intégré au vestiaire avec la politesse et l’humanité que vous avez vues à la télévision. Aucune attitude de superstar. Il s’est changé avec nous, a motivé les joueurs un par un et a partagé avec eux des moments intimes et inoubliables. C’est le genre de joueur d’exception qui ne vous déçoit pas quand vous apprenez à le connaître. »

« Deux de mes anciens joueurs m’en avaient aussi parlé. Quand j’entraînais le Verona, j’avais demandé à Rafael Marquez et Javier Saviola (ses anciens coéquipiers au FC Barcelone, NDLR) comment était Ronaldinho dans le vestiaire. Ils m’avaient fait de lui un portrait qui correspond exactement à ce que j’ai retrouvé ici, à Ravenne. Une personne solaire, souriante, toujours disponible pour ses coéquipiers, de celles qui mettent de la bonne humeur dans un vestiaire parce qu’on sait qu’elles peuvent vous faire gagner des matches. Un champion comme lui vous enlève de la pression. »

Publicité

« A-t-il noué des liens avec quelqu’un en particulier ? Vinicius est brésilien comme lui et lui a servi de guide, mais je dirais vraiment avec tout le monde, comme le montre la photo d’avant-match sur laquelle tout l’effectif a posé à ses côtés, et surtout l’explosion de joie après le but de l’ouverture du score. Il a remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde, mais le voir, à 46 ans, fêter ainsi un but contre le Forlì a aussi été pour moi une émotion pure. »

« L’arrivée de Ronaldinho à Ravenne m’a-t-elle rappelé l’un des grands champions avec qui j’ai joué ? Peut-être Karl-Heinz Rummenigge quand j’étais à l’Inter. À l’époque aussi, cela avait été un coup extraordinaire pour les supporters, mais aussi pour nous, les joueurs. »

Publicité

« Ronaldinho m’a dit qu’il aimerait beaucoup revenir pour jouer un autre match, qu’il s’était amusé et qu’il s’était très bien entendu avec les joueurs. De mon côté, je suis entièrement partant : pour un tel champion, la porte n’est pas seulement ouverte, elle est grande ouverte. »