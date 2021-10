Raul Jimenez n'en veut pas à David Luiz pour sa grave blessure à la tête

L'attaquant des Wolves et du Mexique a réussi à revenir au plus haut niveau malgré sa fracture du crâne subie en début de saison dernière.

La star des Wolves Raul Jimenez insiste sur le fait qu'il n'a aucune rancune envers David Luiz pour son rôle dans le grave traumatisme crânien qui a menacé la carrière de l'international mexicain.

Jimenez a souffert d'une fracture du crâne et d'un traumatisme crânien grave après s'être heurté au défenseur d'Arsenal en novembre 2020, ce qui lui a fait perdre près d'un an de jeu. Mais il est maintenant de retour en club et en sélection et est déterminé à mettre cet horrible incident derrière lui.

"Un de leurs joueurs va au premier poteau et passe devant moi", a déclaré Jimenez à la radio mexicaine W Radio, alors qu'il se prépare à faire son retour avec El Tri pendant la pause internationale actuelle.

"Si je n'avais pas fait ce pas, je n'aurais pas sauté en arrière, et j'aurais sauté devant lui. En sautant en arrière, il m'a rattrapé. J'enlève 100 % de la responsabilité à David Luiz ; il partait avec l'intention de donner un coup de tête au ballon ; malheureusement, il s'est retrouvé sur ma tête."

L'attaquant a également admis que son souvenir de l'affrontement reste flou, et qu'il essaie de reconstituer les événements avec l'aide de ses collègues des Wolves.

"Je l'ai vu (l'incident) plusieurs fois. J'ai demandé aux personnes chargées de la vidéo et des médias sociaux au club si elles avaient différentes prises de vue de l'incident", a-t-il ajouté.

"Je ne me souviens de rien, je me souviens que nous sommes arrivés au stade, que je suis sorti pour voir le terrain, que je suis allé dans le vestiaire pour me changer et que les lumières se sont éteintes.

"Je ne me souviens pas du début du match, ni du coup de coin ou du coup. Le fait d'être à l'hôpital. J'étais conscient lorsque j'étais dans l'ambulance sur le chemin de l'hôpital, mais je ne me souviens pas de cela ; je ne me souviens pas après l'opération.

"J'ai des souvenirs de choses que j'ai faites à l'hôpital, qu'ils m'ont apporté ma nourriture, qu'ils m'ont empêché de marcher, mais ce n'est pas grand-chose non plus."

La dernière apparition de Jimenez au Mexique remonte à peu de temps avant sa blessure, en novembre 2020, lorsqu'il a marqué lors d'une victoire amicale 2-0 contre le Japon.

Il revient maintenant au milieu de la campagne de qualification pour la Coupe du monde d'El Tri, la nation étant actuellement en tête du dernier tour avant les matchs contre le Canada, le Honduras et le Salvador dans la semaine à venir.

"Je suis heureux d'être de retour après si longtemps, avec la question de la blessure et de ne pas être en mesure de le faire la dernière fois, a-t-il déclaré. Nous travaillons pour que ce soit un grand retour. On ne s'attend jamais à une blessure comme ça, c'est arrivé pour une raison mais j'ai toujours eu la force de revenir."