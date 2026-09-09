La victoire du Real Madrid lors de son premier match en Ligue des champions face à l'Inter Milan (2-1) n'a pas satisfait de nombreux supporters madrilènes, qui ont vu leur équipe souffrir dans les dernières phases de la rencontre malgré de nombreuses occasions franches de marquer.

Raúl González, la légende du Real Madrid, est apparu pour la première fois en tant que consultant sur la chaîne « Movistar » afin d'analyser la victoire du Real Madrid contre l'Inter Milan. Il a déclaré : « Le mieux, c'est que nous avons pris les trois points. Ça n'a pas été facile, car l'Inter Milan est une équipe dotée d'une structure très aboutie, et le Real Madrid souffrait d'absences au milieu de terrain. »

Il a également livré une première analyse de la souffrance du Real Madrid dans les dernières minutes, en affirmant : « Les buts de Madrid sont venus d'erreurs dans la construction des attaques adverses, puis nous avons eu des occasions très nettes, et le but de l'Inter a créé quelques doutes à la fin, mais c'est un bon résultat pour débuter la saison. »

Selon le journal « Marca », la retransmission est directement passée au stade Santiago-Bernabéu, où l'entraîneur du Real, José Mourinho, attendait pour livrer sa première analyse du match sur la chaîne Movistar. On a rapporté au technicien portugais le diagnostic de Raúl, et il a semblé quelque peu agacé, regardant droit dans la caméra à la fin de sa déclaration en disant : « Ce n'étaient pas que des critiques, nous avons aussi proposé de bonnes choses. »

Mourinho, dont la langue a fourché quelques instants et qui s'est exprimé en italien, a analysé le match ainsi : « Je préfère dire que ç'a été un match fou. Il y a beaucoup de critiques quand le match est ennuyeux, mais aujourd'hui il a été fou... Il aurait facilement pu se terminer sur le score de 7-6. Notre milieu de terrain était faible, ils ont procédé à des changements très tôt, et je n'avais pas grand-chose à faire au milieu de terrain. »

Il a poursuivi : « Quand j'ai vu les joueurs en difficulté, j'ai effectué des changements, mais je pense que les joueurs ont livré une performance formidable. Le match n'a pas été ennuyeux ; nous avons eu des occasions de marquer le troisième but à la dernière minute de la première mi-temps, mais je suis d'accord avec Raúl pour dire que les buts sont venus de leurs erreurs. Mais je veux saluer les joueurs de mon équipe, car le pressing est quelque chose qui se travaille : comment presser, où presser, le travail acharné, et le but de Valverde est le fruit de tout ce travail acharné. Il ne s'agit pas seulement de critiques ; nous avons proposé de bonnes choses. »

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