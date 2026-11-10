Raúl González entame sa première expérience sur un banc professionnel dans un climat tendu et marqué par l'instabilité, après avoir pris en main le Real Oviedo à une étape dont la difficulté dépasse la simple amélioration des résultats. Il lui faudra en effet regagner la confiance des supporters, remettre de l'ordre au sein de l'équipe et, surtout, convaincre la direction de la pertinence de son projet sportif, dans un véritable test des capacités de la légende du Real Madrid sur le banc de touche.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Raúl, qui s'apprête à diriger sa première séance d'entraînement au stade El Requexón, n'héritera pas d'une équipe plongée dans une crise de résultats insoluble ni ayant besoin d'un miracle pour atteindre ses objectifs, mais il se retrouvera face à des défis administratifs, populaires et sportifs complexes.

Sur le plan de la compétition, la situation d'Oviedo ne semble pas catastrophique, puisqu'une seule victoire le sépare des places qualificatives pour les barrages, et deux victoires des places de montée directe, avec un grand nombre de matchs restant à disputer cette saison. Ainsi, les calculs du championnat ne représentent pas le plus grand obstacle pour le nouvel entraîneur.

Mais le véritable problème réside dans l'atmosphère entourant le club, et dans la relation tendue entre les supporters et la direction, en particulier depuis l'entrée du groupe Pachuca dans l'actionnariat du Real Oviedo.

Instabilité et crise de confiance

Depuis que le groupe Pachuca a acquis une part du club, un grand nombre d'entraîneurs se sont succédé à la tête de l'équipe, à commencer par Álvaro Cervera, en passant par Luis Carrión, Javi Calleja et Veljko Paunović, jusqu'à Guillermo Almada et Julián Calero, dans une série d'expériences qui n'ont pas apporté la stabilité sportive attendue et ont contribué à l'érosion de la confiance d'une partie des supporters envers la direction.

La crise la plus marquante est survenue il y a environ 13 mois, lorsque le club a décidé de démettre Paunović, alors même que l'équipe se trouvait hors de la zone de relégation en deuxième division, et de faire de nouveau appel à Luis Carrión, une décision qui a suscité la colère d'une large frange des supporters et est devenue un tournant dans la relation entre les tribunes et la direction.

Depuis lors, les critiques se sont intensifiées à l'encontre de la gestion de Jesús Martínez, responsable du groupe Pachuca, ce qui place Raúl dans l'obligation de composer avec un climat qui ne relève pas uniquement du football, mais s'étend à la nature des relations entre les différentes parties au sein du club.

La personnalité de Raúl à l'épreuve

Raúl possède une forte personnalité et une longue expérience dans la gestion de la pression, grâce à sa carrière exceptionnelle de joueur, qui l'a placé parmi les plus grandes légendes du football espagnol, mais il aborde désormais un défi différent, compte tenu de son manque d'expérience d'entraîneur au niveau des équipes professionnelles.

Il pourrait également faire face à une division des positions des supporters à l'égard de sa nomination, car un certain nombre de fans d'Oviedo sont attachés au Real Madrid ou au Barcelone. L'arrivée de la légende du club madrilène pourrait ainsi être accueillie avec réserve par certains supporters plus attachés au club catalan, à l'inverse de l'accueil plus chaleureux des partisans du Real Madrid.

Dans ses premières déclarations après sa prise de fonctions, Raúl a affiché son admiration pour les qualités techniques dont dispose l'équipe, en particulier après le retour de certains éléments importants, comme Ilyas Chaira et Estanis Pedrola, qui ont contribué à la victoire contre Cadix.

Pour autant, le problème offensif demeure l'un des dossiers majeurs nécessitant des solutions urgentes, alors que l'équipe manque d'un attaquant capable d'exploiter les occasions et de les transformer en buts.

Carlos Fernández est proche d'un retour dans l'effectif, mais l'absence prolongée de Kris Ramos représente un coup dur, tandis que la situation de Dani Calvo, l'un des éléments importants de l'arrière-garde, reste incertaine en raison de sa blessure.

Ces circonstances contraignent Raúl à évaluer rapidement les besoins de l'équipe, surtout à l'approche du mercato hivernal, qui pourrait représenter une occasion pour la direction de renforcer l'effectif et de fournir les éléments nécessaires à la mise en œuvre de ses idées sportives.

L'expérience de Hierro et l'objectif de Raúl

La nomination de Raúl ravive le souvenir d'une expérience passée de son ami proche Fernando Hierro, qui avait dirigé Oviedo il y a environ une décennie et avait laissé une impression positive malgré l'échec de l'équipe à obtenir la montée ou à atteindre les barrages.

Aujourd'hui, Raúl cherche à écrire sa propre histoire avec le club, en tirant parti du soutien dont il pourrait bénéficier, mais il sait que le succès ne dépendra pas de son grand nom ni de son passé de joueur, mais de sa capacité à transformer les ressources disponibles en résultats concrets.

Le véritable défi pour la légende du Real Madrid ne consiste pas seulement à remettre Oviedo sur le chemin des victoires, mais aussi à gagner la confiance de ses supporters, à apaiser les tensions entourant le club et à convaincre la direction que son projet mérite patience et soutien.