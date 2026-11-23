Comment regarder Ratchaburi FC - Johor Darul Ta'zim avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l'application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l'emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l'application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 5 24 nov. 2026 - 07:15

Ratchaburi FC reçoit Johor Darul Ta'zim en Ligue des champions Élite de l'AFC, pour une rencontre qui compte au classement de la zone Est. Le lieu et l'horaire du coup d'envoi n'ont pas encore été confirmés.

Ratchaburi traverse une mauvaise passe sur la scène nationale sous les ordres de Worrawoot Srimaka. Le club s'est incliné 1-0 face à Prachuap FC en championnat thaïlandais le 21 novembre et n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Le parcours continental de l'équipe thaïlandaise est irrégulier. Elle a fait match nul 0-0 contre Kashiwa Reysol en octobre, avant de s'incliner 3-2 face à Vissel Kobe début novembre.

Johor Darul Ta'zim, entraîné par Xisco Munoz, affiche des résultats bien plus réguliers. Le club a remporté trois de ses cinq derniers matches, dont une victoire 3-0 contre Port FC et un succès 2-0 sur le terrain de Pohang Steelers dans cette compétition.

Sa dernière rencontre s'est soldée par une défaite 2-0 face à Jeonbuk Hyundai Motors FC le 3 novembre, un rare revers dans une série au cours de laquelle il a par ailleurs signé trois matches sans encaisser de but.

Les deux clubs se sont affrontés deux fois en 2021, sans jamais être départagés par un écart important. Leurs confrontations récentes offrent donc peu d'enseignements. Voici comment suivre le match.

Les informations officielles sur la diffusion de Ratchaburi - Johor Darul Ta'zim ne sont pas encore disponibles. Aucune chaîne TV ni aucune diffusion en streaming n'a été confirmée. Cette page sera mise à jour dès que les diffuseurs seront annoncés.

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