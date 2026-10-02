Rasmus Højlund a provoqué la stupéfaction avec ses provocations envers le Portugal lors du duel que le Danemark a perdu 2-4. L’attaquant a célébré à la manière caractéristique de Cristiano Ronaldo et a ensuite donné une poussette au sélectionneur portugais Jorge Jesus.

À la 53e minute, Højlund a conclu de manière magistrale un contre danois. Face à Diogo Costa, il a piqué le ballon au-dessus du gardien sorti à sa rencontre et a ainsi ramené son équipe à 2-2. L’attaquant de Naples a ensuite couru vers le poteau de corner et a célébré son but à la Ronaldo. Il a fait tourner son doigt en l’air, avant d’effectuer le saut pivot caractéristique et de faire crier « Siu » au stade.

Cela ressemblait à un hommage au légendaire Portugais, puisque Højlund a raconté à plusieurs reprises et ouvertement qu’il était fan de Ronaldo. Le Danois avait déjà imité le quintuple Ballon d’Or à plusieurs reprises. Il l’avait par exemple aussi fait en 2025, lorsqu’il avait marqué contre le Portugal (1-0).

Plus tôt cette semaine, une vive agitation avait entouré Ronaldo, après qu’il est resté sur le banc pendant tout le match contre la Norvège (1-2). Apparemment, il avait été convenu avec lui qu’il aurait du temps de jeu, mais le sélectionneur y a finalement renoncé en raison du score.

Ronaldo a ensuite réagi à son départ via Instagram. « Après la conférence de presse de l’équipe nationale et après un entretien avec le président de la fédération portugaise de football, j’ai décidé de quitter le stage de l’équipe nationale », a-t-il écrit.

Après le duel de Ligue des nations, Højlund est entré en contact avec Jesus, avant de donner une poussette au sélectionneur. La raison exacte reste pour l’instant floue. Les médias portugais apportent toutefois leur pierre à l’édifice. A Bola parle d’un moment étrange et a vu le sélectionneur sourire après l’incident.

O Jogo décrit cela comme une légère poussette et établit, pour la célébration, un lien avec l’arrêt de la carrière internationale de Ronaldo. Record qualifie la poussette de « geste peu amical », mais a aussi vu que Jesus tentait de détendre la situation avec un sourire, tandis que, selon le journal, Højlund lançait un regard meurtrier au Portugais.







