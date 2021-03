Rashford : "Nous n'avons pas besoin de repos"

Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, n'est pas inquiet par l'enchainement des matches auquel lui et ses coéquipiers sont confrontés.

Marcus Rashford a réfuté les affirmations selon lesquelles la répétition des matches pourrait devenir un problème pour lui à Manchester United, le joueur de 23 ans ayant ignoré une plainte à l'épaule et tout problème de blessure future.

L'international anglais reste un élément clé de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer en 2020-2021 et il n'a raté qu'un seul match cette saison - le match nul 1-1 avec l'AC Milan lors de la première manche des 8es de finale de la Ligue Europe.

Il espère pouvoir tenir sa place contre les Rossoneri à San Siro, ce jeudi lors du match retour. Par ailleurs, il a cherché à apaiser toutes les craintes concernant sa forme physique et sa fraicheur.

Interrogé par les journalistes sur le problème d'épaule qui le troublait ces derniers temps, Rashford a déclaré : «Je me concentre simplement sur le prochain match qui se profile et c'est ainsi que je gère les choses. Ce dont nous aurons besoin après, nous nous en occuperons après, mais mon objectif principal est simplement d'être disponible pour les matches qui viennent. »

"On se reposera lors qu'on sera à la retraite"

"Je connais mon corps et je sais ce que je peux faire physiquement et c'est tout. Je prends un match à la fois et c'est la vie de tout footballeur, a-t-il poursuivi. Nous pouvons nous reposer lorsque nous prendrons notre retraite et pour l'instant je veux jouer autant que je peux. Je récupère assez bien des matchs et des blessures, je n'ai aucun doute, donc je n'ai pas de soucis."

Pur produit des équipes des jeunes de MU, Rashford a figuré dans les 29 rencontres de Man United en Premier League cette saison. Il n'en a donc manqué que deux au total. Il a aussi disputé trois matches de la FA Cup, ainsi que quatre de la Coupe Carabao, six en Ligue des champions et deux en Ligue Europa. Soit 44 rencontres au total, avec 18 buts et 10 passes décisives.

L'intéressé espère maintenant que tous ses efforts vont payer et que la saison s'achèvera par au moins un trophée remporté pour lui et ses coéquipiers. MU peut encore viser la victoire finale en Cup ou en Ligue Europa. En championnat, ça sera en revanche plus difficile, même si mathématiquement cela reste réalisable. "C'est l'objectif depuis notre élimination de la Ligue des champions, à savoir gagner la Ligue Europa. Rien de moins que cela et je sais que l'équipe, le manager et le staff ne seront pas satisfaits de cela. Nous allons faire de notre mieux pour gagner cette compétition."