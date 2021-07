"Rashford lèvera toujours la main pour tirer les penaltys" - Solskjaer

L'entraîneur des Red Devils est convaincu que son attaquant star se remettra d'un moment déchirant sur la scène internationale.

Marcus Rashford "lèvera toujours la main" pour les tirs au but à Manchester United, selon Ole Gunnar Solskjaer, qui insiste sur le fait que l'attaquant ne sera pas affecté par son échec en finale de l'Euro 2020. L'Angleterre a subi une autre douloureuse défaite aux tirs au but lors de sa première apparition en finale du championnat d'Europe dimanche, s'inclinant 3-2 contre l'Italie après 120 minutes de jeu, laissant les deux équipes bloquées à 1-1.

Marcus Rashford a raté la cible lors de la séance des tirs au but avant que Jadon Sancho et Bukayo Saka ne voient leurs tirs au but arrêtés par Gianluigi Donnarumma, les Azzurri obtenant finalement leur sixième titre international à Wembley. Solskjaer a maintenant félicité Rashford pour avoir eu le courage de tirer un penalty sur une scène aussi énorme, et ne doute pas que le joueur de 23 ans continuera d'assumer les mêmes responsabilités au niveau du club.

"Vous savez que lorsque vous vous efforcez de tirer un penalty, je pense que vous avez déjà gagné" , a déclaré l'entraîneur de Manchester United sur le site officiel du club. " Vous avez assumé la responsabilité et je suis sûr que beaucoup de joueurs espèrent que je ne veux pas prendre de penalty. Je pense donc que c'est un grand trait de caractère d'intensifier et de dire que je vais y faire face, et les conséquences. Vous pourriez être le héros ou celui qui manque. C'est le foot".

Solskjaer connaît la déception d'une séance de tirs au but perdue

"Vous apprenez de cela et revenez définitivement plus fort. Je n'ai pas vu beaucoup de gens, dans ce club en tout cas, qui s'allongent et disent que je ne prendrai plus de penalty. Je sais que Marcus va lever la main et dire qu'il veut en prendre une pour nous ", a conclu Ole Gunnar Solskjaer. L'Angleterre a raté l'occasion de remporter son premier trophée depuis la Coupe du monde 1966 après avoir perdu contre l'Italie, et va maintenant réfléchir à ce qu'elle aurait pu faire de mieux.

Les hommes de Gareth Southgate ont pris une avance rapide grâce à Luke Shaw, mais ont fermé boutique par la suite au lieu de pousser pour un deuxième but, et ont finalement été punis lorsque Leonardo Bonucci a égalisé à la 67e minute. L'Italie a continué à garder son sang-froid lors de la séance des tirs au but tandis que les Three Lions ont cédé sous la pression, Solskjaer étant bien conscient de la difficulté de l'exercice avoir supervisé la défaite finale de United en Ligue Europa contre Villarreal la saison dernière.

" De toute évidence, nous connaissons le sentiment que toute l'Angleterre a ressenti après le match ", a-t-il déclaré. " Un coup de pied décide de toute l'ambiance. Un match égal, peut-être que l'Italie a un peu dominé la possession, bien sûr, mais quand il s'agit de tirs au but, tout peut arriver, comme nous le savons depuis notre dernier match. C’est dur pour les garçons mais c’est parfois le football. Vous n'avez qu'à faire avec et passer à autre chose. Je sais que toute l'atmosphère dans le pays a été si bonne et, bien sûr, c'est une climatisation. Je le sais".