Rashford : "Je ne suis pas au meilleur de ma forme"

L'ailier anglais Marcus Rashford indique que son état physique l'empêche actuellement de donner le meilleur de soi-même.

Marcus Rashford a admis qu'il n'était pas dans sa forme optimale car il continue d'être pénalisé par une blessure à l'épaule alors que se profile le match entre l'Angleterre et l'Allemagne à l'Euro 2020.

Rashford a conquis sa place dans l'équipe de Gareth Southgate pour le tournoi continental après une autre campagne impressionnante à Manchester United qui l'a vu signer 21 buts et 15 passes décisives en 57 rencontres toutes compétitions confondues.

Cependant, le joueur de 23 ans a révélé qu'il jouait avec une douleur pendant des mois après la défaite finale des Red Devils en Ligue Europa contre Villarreal en mai, et qu'un problème persistant à l'épaule l'affecte toujours jusqu'à présent. "Je ne donne pas le meilleur de moi-même", a déclaré Rashford. "Ça dure depuis le début de la saison. J'ai réussi à passer la saison avec United. Je pense que j'ai été impliqué dabs 36 buts, donc je ne peux pas revenir sur l'année et dire: "j'aurais dû prendre du temps pour faire ceci et cela". Ce n'est tout simplement pas ma façon de voir les choses. Je veux juste être disponible pour chaque match."

A la question s'il comptait subir une opération à l'épaule, l'attaquant de United a répondu : "Les médecins n'ont pas encore dit. La raison pour laquelle je ne sais pas, c'est que lorsque la saison se déroulait, et avant de venir ici, je savais qu'il n'y avait aucune chance que je me fasse opérer. Je ne savais pas combien de temps l'opération me mettrait dehors. Je n'ai jamais pris la peine de demander. Quand le tournoi sera terminé, je demanderai."

"Face à l'Allemagne, on devrait livrer notre meilleur visage"

Rashford est entré comme remplaçant lors des trois premiers matches de la phase de groupes de l'Angleterre et sera prêt à rendre service lorsque la bande à Southgate affrontera l'Allemagne en huitièmes de finale. L'attaquant est bien conscient que les Three Lions devront jouer à leur maximum pour venir à bout des hommes de Joachim Low, mais il est persuadé qu'ils pourront relever le défi et marquer "l'histoire" à Wembley mardi.

"Nous savons que pour gagner le tournoi, nous devrons battre les meilleures équipes", a-t-il reconnu. "Nous devons livrer notre meilleur visage. Nous voulons gagner à la manière anglaise, montrer du bon football, travailler dur les uns pour les autres, marquer et créer des buts. Nous sommes dans une position où nous avons la chance de faire partie de cette histoire. Notre objectif principal est de gagner le match, mais si nous le faisons, cela entre dans l'histoire. C'est ainsi que l'on se souvient des grandes équipes pendant de nombreuses années. Il ne sert à rien de ressasser le passé. On ne peut pas revenir en arrière et le changer. Ce que nous pouvons changer, c'est le résultat du prochain match et nous mettre dans la meilleure position possible pour gagner."