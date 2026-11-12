Rashford et Maguire sous les projecteurs : les gagnants et les perdants de Manchester United en cas de nomination de Pochettino

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L'Argentin Mauricio Pochettino, sélectionneur de l'équipe des États-Unis, se rapproche sérieusement de la direction du processus de reconstruction de Manchester United, à Old Trafford, en tant que successeur de Michael Carrick.

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Manchester United a annoncé ce jeudi le départ de Michael Carrick de son poste d'entraîneur de l'équipe, après le début décevant des Red Devils lors de la saison en cours, affirmant sa volonté de nommer un nouvel entraîneur permanent dans les plus brefs délais, au milieu de rumeurs faisant état d'un accord avec l'Argentin Mauricio Pochettino.

Pochettino jouit d'une solide réputation pour tirer le meilleur des stars en difficulté et développer les jeunes talents, ce qui pourrait faire de lui un choix parfaitement adapté à Manchester United.

Une tâche extrêmement ardue l'attendra, puisque le début catastrophique de l'équipe l'a laissée dans la zone de relégation.

Certains joueurs seront très enthousiastes à l'idée de travailler avec l'ancien entraîneur de Tottenham, mais d'autres auront du mal à s'adapter à sa philosophie très exigeante et intense à Manchester United.

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Le journal « The Sun » a passé en revue les gagnants et les perdants d'une éventuelle arrivée de Pochettino à Old Trafford.

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D'abord les gagnants

Shea Lacey

Pochettino a toujours eu un œil averti pour repérer les jeunes talents, et il n'hésitera pas à donner leur chance aux jeunes stars de Manchester United.

Les supporters réclament depuis des semaines que Lacey soit titulaire, et l'arrivée de Pochettino pourrait lui permettre de briller sur la grande scène.

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Le joueur de 19 ans s'est illustré à certaines périodes de cette saison après avoir inscrit un but contre Brighton en Coupe de la Ligue et délivré une passe décisive lors de la victoire 3-2 contre la Roma.

Kobbie Mainoo

Comme nous l'avons vu tout au long de la carrière de Pochettino, il adore les milieux de terrain à forte énergie capables de conserver le ballon avec assurance et de percer les lignes.

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Il était un grand admirateur de Moussa Dembélé à Tottenham et a également connu le succès avec Caicedo. Pochettino privilégie les stars capables de dicter et de contrôler le rythme du match, et Mainoo semble taillé sur mesure pour son style.

Mainoo a récemment retrouvé sa pleine forme physique, et ses qualités de milieu de terrain complet pourraient bien être ce dont United a besoin pour renouer avec la victoire.

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Lisandro Martínez

Le défenseur central semblait se diriger vers la sortie d'Old Trafford après avoir critiqué le conseil d'administration pour ses décisions relatives aux transferts. Il a également essuyé de vives critiques après avoir reçu un carton rouge lors de la défaite 2-0 de son équipe face à Chelsea, et son départ était attendu en janvier.

Lisandro Martínez pourrait obtenir une seconde chance sous la direction de son compatriote argentin malgré sa saison décevante.

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Mason Mount

Certains supporters de United se souviennent peut-être de la façon dont Pochettino s'était battu pour garder Mount à Chelsea lorsque les Red Devils cherchaient à l'attirer à Old Trafford à l'été 2023.

Il a finalement perdu cette bataille, Mount étant parti pour 60 millions de livres sterling, mais Pochettino tenait à travailler avec le joueur et voyait en lui un meneur de jeu idéal au poste de numéro 10 dans le système 4-2-3-1 basé sur le pressing haut à Chelsea.

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Le système de Pochettino repose sur des joueurs doués dans les déplacements sans ballon, capables de décrocher dans les espaces libres et de lancer des contre-attaques rapides. Mount a déjà démontré sa disposition à décrocher et à fournir un gros effort pour son équipe.

Son volume de jeu sans ballon et sa créativité sont exactement ce dont United a besoin, alors que planent les craintes de se retrouver entraîné dans une lutte pour le maintien.

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Mais des inquiétudes subsistent quant à sa forme physique et à sa capacité à presser à l'heure actuelle, après ses longues souffrances liées aux blessures à Manchester United.

Mount n'a été titulaire qu'une seule fois en Premier League cette saison et n'a disputé que 134 minutes.

Getty Images

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Ensuite les perdants

Luke Shaw

Lorsque Pochettino était entraîneur de Southampton, il était épris de Shaw après l'avoir fait progresser au sein de l'équipe lors de la saison 2012-2013.

Il était tellement attaché au joueur qu'il se rendait chez lui pour s'assurer qu'il ne mangeait pas de pizza.

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Shaw a finalement rejoint Manchester United le même été où Pochettino a quitté Southampton pour Tottenham en 2014.

Le latéral gauche a disputé 330 matchs avec les Red Devils, mais les blessures et les problèmes de forme physique ont réduit son temps de jeu ces dernières années.

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Autant Pochettino l'apprécie, autant cela représentera un gros problème pour lui en ce qui concerne le système de pressing haut qu'il applique.

Patrick Dorgu — qui a inscrit le but égalisateur lors du match nul 4-4 contre Aston Villa ce week-end — semble mieux convenir à son système en tant que joueur capable de monter et descendre sur les flancs.

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Youri Tielemans et André Santos

Deux nouveaux milieux de terrain qui nourrissaient de grands espoirs à United après leur arrivée pour 90 millions de livres sterling pour les deux transferts.

Mais leur place dans l'équipe pourrait déjà être menacée si Pochettino arrive, les deux stars ayant essuyé des critiques en raison de leur manque d'énergie et de course au milieu de terrain.

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Le duo concentre son jeu sur la conservation du ballon et la construction du jeu plutôt que sur le port de balle et la projection vers l'avant sur le terrain.

Ils ont été recrutés spécifiquement pour s'adapter au style de jeu de Carrick axé sur la possession du ballon, mais on peut dire qu'ils manquent de mobilité et qu'ils ne sont pas le type de joueurs que l'on souhaite voir protéger sa défense à quatre lors des transitions.

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Pochettino voudra des joueurs capables de courir et de courir pendant 90 minutes et de travailler dur pour récupérer le ballon en permanence.

Getty Images

Harry Maguire

Maguire — qui aura 34 ans en mars — a débuté les dix matchs de United cette saison après que Carrick a choisi l'expérience durant une période difficile.

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Mais cela n'a manifestement pas porté ses fruits, étant donné que la défense de United était leur point faible après avoir encaissé 19 buts, et Pochettino pourrait décider de changer les choses.

On peut imaginer qu'il donnera leur chance à Ayden Heaven ou Leny Yoro, qu'il pourrait associer à Martínez.

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Malgré ses qualités techniques, le manque de vitesse de Maguire pourrait être un facteur dans la perte de sa place dans l'équipe sous la direction de Pochettino.

Marcus Rashford

Pochettino avait déjà fait l'éloge de la star anglaise, la qualifiant de « grand joueur » alors qu'il le regardait lors de la Coupe du monde 2022.

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Mais le niveau de Rashford a considérablement baissé depuis lors et il a failli quitter United après son différend avec l'ancien entraîneur Rúben Amorim — qui s'opposait à son comportement.

L'ailier a livré de superbes performances durant son prêt à Barcelone la saison dernière, mais les choses ne se sont pas améliorées pour lui après son retour à United cette saison.

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Rashford n'a inscrit aucun but ni délivré aucune passe décisive dans quelque compétition que ce soit avec United cette saison, et sa dernière titularisation remonte au match contre Fulham en septembre.

S'il existe un entraîneur capable de relancer sa carrière, c'est bien Pochettino — qui a montré qu'il pouvait s'épanouir avec des ailiers dangereux comme Son Heung-min.

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Mais la baisse de niveau de Rashford, ajoutée aux doutes sur son volume de jeu sans ballon, laisse planer un point d'interrogation sur son avenir dans l'équipe au cas où Pochettino prendrait les commandes.

Senne Lammens

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Le gardien numéro un de Manchester United a essuyé de vives critiques ces dernières semaines après une série de prestations en dents de scie.

Il a commis deux grosses erreurs lors du match nul entre United et Aston Villa, n'a gardé sa cage inviolée qu'une seule fois jusqu'à présent, et pourrait ne pas être un gardien adapté au système flexible de Pochettino.

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Il débutera sans aucun doute comme gardien titulaire de Pochettino en l'absence d'alternatives appropriées, mais toute autre prestation en dents de scie pourrait le pousser à chercher un autre remplaçant en janvier et au-delà.