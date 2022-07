Rashford enthousiaste après une semaine de travail avec Ten Hag à MU

Marcus Rashford a décelé un vent de changement à Manchester United avec l’arrivée au club d’Erik Ten Hag.

L'attaquant de Manchester United Marcus Rashford a apprécié sa première semaine d'avant-saison sous la direction du nouveau manager Erik ten Hag. Bien que l'équipe n’ait pas été au complet durant ces premiers jours de reprise, Ten Hag a pu faire passes idées et Rashford a déjà été en mesure de constater un impact.

"Nous avons retrouvé ce sentiment d'excitation et d'effervescence sur le terrain d'entraînement et c'est vraiment positif d'aborder la pré-saison", a-t-il déclaré à MUTV. "Il s'agit juste, d'une part, de mettre en place les principes de la façon dont Erik veut que nous jouions et les détails, et, d'autre part, d'en profiter. Lors de la première semaine d'entraînement, nous avons fait les deux et tout le monde est impatient de partir en tournée et de mettre en pratique ce que nous avons fait à l'entraînement lors des premiers matchs".

« Ten Hag veut qu’on fasse les choses naturelles »

S’exprimant sur son propre cas, en évoquant la différence avec les précédents coaches, Rashford a confié : « Je pense que pour moi, il s'agit simplement d'idées et de tactiques nouvelles et d'une nouvelle personnalité qui s'est ajoutée à l'équipe. J'ai hâte de travailler avec lui, mais aussi de nous donner du temps pour nous adapter à ce qu'il veut que nous fassions et pour nous sentir vraiment naturels en le faisant ».

L'article continue ci-dessous

« C'est ce qu'il veut que nous fassions, que ce soit une seconde nature de faire les choses qu'il veut que nous fassions. Ces choses prennent du temps, mais c'est un défi que nous sommes tous impatients de relever », a conclu l’international anglais au sujet de son nouveau manager.