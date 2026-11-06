Rashford : ce joueur ressemble à Messi, et le voir remporter sept Ballons d'Or ne me surprendrait pas

Marcus Rashford, ancien joueur du Barça et actuel joueur de Manchester United, a révélé sa grande admiration pour le talent de Lamine Yamal, affirmant qu'il avait dit à la star espagnole qu'il surpassait tous les joueurs talentueux avec lesquels il avait joué auparavant.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », les déclarations de Rashford ont été faites lors d'une rencontre avec les supporters de Manchester United dans la salle des Ambassadeurs du stade d'Old Trafford, avant la confrontation face à la Roma, avant que ces propos ne fuitent sur les réseaux sociaux.

Rashford, actuellement absent pour cause de blessure, a fait l'éloge des qualités de Lamine Yamal, et a affirmé qu'il n'aurait pas voulu revenir en Angleterre si sa destination n'avait pas été Manchester United, déclarant : « Si le retour n'avait pas été pour jouer avec United, je n'aurais pas voulu revenir en Angleterre. »

Rashford a ajouté : « Avant mon départ de Barcelone, j'ai dit à Lamine Yamal que j'avais joué avec certains joueurs au grand talent, mais qu'il les surpassait tous. »

Rashford a poursuivi : « Je n'ai jamais vu de ma vie un joueur de son âge posséder un tel talent. Il est le plus proche du niveau de Messi parmi tous ceux qui sont apparus au cours des dernières années. »

La star de Manchester United a affirmé sa grande confiance en l'avenir de Yamal, déclarant : « Je crois beaucoup au talent de ce garçon, et s'il parvient à remporter le Ballon d'Or 7 fois, cela ne me surprendra pas. Il a terminé deuxième, troisième et huitième, et tout cela à quel âge ? 19 ans ? »

Rashford a également exprimé sa grande admiration pour Lionel Messi, prédisant qu'aucun autre joueur ne possédera son génie footballistique, déclarant : « C'est un joueur incroyable, et nous ne verrons probablement pas d'autre joueur de notre vie posséder le génie complet qu'a Leo. »

Malgré ses éloges envers Messi et Yamal, Rashford a estimé que Harry Kane méritait davantage de remporter le Ballon d'Or cette année, expliquant : « Il a marqué un nombre impressionnant de buts cette année, et a délivré un nombre impressionnant de passes décisives. Je lui ai envoyé un message l'autre jour pour lui dire qu'il méritait le trophée. »

Rashford a parlé des raisons qui l'ont poussé à revenir à Manchester United, expliquant qu'il avait pris sa décision après la fin de son expérience avec Aston Villa, déclarant : « J'ai pris conscience d'une chose : je n'étais plus capable de jouer contre United à chaque saison. Et si United n'était pas une option disponible, j'avais demandé à mon agent de me transférer à l'étranger, et de ne pas me placer dans un autre club de Premier League. »