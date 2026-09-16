







Pendant près de 30 ans, Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge ont été ensemble les deux dirigeants les plus marquants du Bayern Munich. Sans Hoeneß, manager puis président et président du conseil de surveillance, et sans Rummenigge, vice-président puis président du directoire, rien ne se faisait au FCB depuis le début des années 1990.

L’ascension durable du Bayern au rang de l’un des plus grands et des plus performants clubs du monde aurait été impensable sans ces deux anciens joueurs. Au cours de leur long parcours commun - ils ont joué ensemble pour la première fois en 1974 -, ils se sont nourris mutuellement. Aussi parce qu’ils ont très souvent été totalement en désaccord et qu’ils se disputaient volontiers en interne (avant de se réconcilier à chaque fois). Cette culture bavaroise du conflit est devenue une partie de l’ADN du club munichois, au même titre que le « Mia san Mia ».

À présent, ils auraient de nouveau été d’avis très divergents sur une importante question d’avenir du Bayern - et auraient même voté différemment lors d’un choix décisif au sein du conseil de surveillance.

Rummenigge aurait refusé sa voix à Eberl au Bayern : que se cache-t-il derrière cela ?

Comme le rapporte Sport1, Rummenigge se serait abstenu lors de la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle, après de longues hésitations durant la saison passée, la prolongation de contrat du directeur sportif Max Eberl a été décidée. Rummenigge aurait donc refusé sa voix à Eberl.

En règle générale, ce type de vote important concernant des membres du directoire se conclut à l’unanimité, après les discussions habituelles, parfois longues et passionnées.

Mais alors que les autres membres de l’organe de contrôle, emmenés par Hoeneß et le président Herbert Hainer, ont validé le nouveau contrat d’Eberl jusqu’en 2029, l’ancien président du directoire a ainsi envoyé un signal clair de scepticisme. Cette abstention, si l’information du portail est exacte, pourrait être interprétée comme un message clair adressé à la direction sportive du Rekordmeister et comme une critique de la manière dont la décision a été prise.

Indépendamment de cela, le Bayern a désormais prolongé jusqu’en 2029 les contrats de tous les principaux responsables sportifs : après l’entraîneur Vincent Kompany, le directeur général Jan-Christian Dreesen et Eberl, ce fut au tour du directeur sportif Christoph Freund mercredi, de prolonger à son tour.

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Rummenigge s’est-il aussi abstenu parce qu’il était en colère contre Uli Hoeneß ?

Lundi encore, Hoeneß avait raconté en souriant lors d’un événement des basketteurs du Bayern, qu’il avait eu « de gros ennuis » en interne à cause d’une déclaration qu’il avait faite fin juillet en marge du stage de préparation au Tegernsee. À l’époque, Hoeneß avait chiffré la probabilité d’une prolongation de contrat avec Eberl à « en ce moment, je crois, 100 % ». Il corrigeait ainsi sa propre déclaration de mai, lorsqu’à la même question, juste avant le coup d’envoi de la finale de la Coupe d’Allemagne, il avait encore évalué les chances d’Eberl à « 60 contre 40 % » et évoqué des doutes au sein de l’organe de contrôle.

Hoeneß avait ensuite été -indépendamment du contenu de ses déclarations, et à juste titre - critiqué de toutes parts pour l’attaque humainement contestable contre son successeur au pire moment possible. Au Tegernsee, alors que la prolongation de contrat se profilait déjà depuis longtemps après le mercato estival réussi des Munichois, il a sans doute voulu arranger les choses - et s’est immédiatement attiré de nouveaux ennuis. Cette fois toutefois de la part de son partenaire de longue date.

Selon Sport1, Rummenigge continue d’évaluer de manière critique le travail d’Eberl. En outre, il ne serait pas disposé à entériner sans broncher chaque dossier de personnel déjà poussé en amont par Hoeneß et Hainer au sein du comité présidentiel. Rummenigge montre ainsi qu’il assume un rôle indépendant au sein de cette puissante instance et qu’il ne s’aligne pas automatiquement sur la ligne de l’ancien président d’honneur.

Certaines choses semblent décidément ne jamais changer au Bayern.