Raphinha : un contentieux familial autour des droits à l’image Selon les informations disponibles, le père de l’attaquant brésilien détiendrait 80 % de ses droits à l’image, une situation qui soulève des questions sur la gestion de sa carrière et pourrait influer sur ses choix de club

Selon des informations venues du Brésil, l’ailier du FC Barcelone Raphinha, actuellement avec la sélection brésilienne à la Coupe du monde mais à l’écart des terrains en raison d’une blessure, serait en pleine tourmente financière. L’ancien footballeur Vampeta a révélé l’existence d’un grave problème familial.





Selon l’ancien international Vampeta, le joueur et son épouse auraient négocié l’achat d’un immeuble de 10 millions d’euros, mais se seraient retrouvés incapables de couvrir la somme au moment de la signature.

Sa femme a alors convoqué une réunion familiale pour faire la lumière sur cette situation. Raphinha a alors appris que 80 % de ses droits à l’image étaient versés à son père, tandis qu’il ne percevait que 20 %, dépendant ainsi presque exclusivement de son salaire de footballeur, somme confortable mais insuffisante pour financer le train de vie qu’il espérait offrir à sa famille.



